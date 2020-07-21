Футболисты Динамо ожидали отставки Михайличенко гораздо раньше - журналист

Тележурналист Игорь Бурбас сообщил в программе #залишайсязФутболом, что общался с игроками киевского "Динамо" о главном тренере Алексее Михайличенко и услышал от них, что отставки Михайличенко ждали еще в декабре 2019-го.

Игорь встретился с несколькими динамовцами в "одном ночном заведении".

Я не выносил эту информацию, потому что не хотел навредить Михайличенко. Я не буду говорить какие-то грязные вещи, пока человек на своем месте. Сейчас его уже нет, и можно откровенно об этом говорить.

Ребята рассказали мне, что на следующий день после ничьей с "Лугано" в последнем туре Лиги Европы [12 декабря 2019 1:1 в Киеве] они пришли на базу и ожидали увидеть нового тренера.

Все были уверены, что Михайличенко уволят. Потому что это был провал. Поверьте, не было радости от того, что он остался. Его методы в команде не очень воспринимали.