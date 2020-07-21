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Нападающий Олимпика: Топ-6 - это должна быть задача-минимум для команды

Премьер-лига
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Выделяет роль Климовского

Нападающий Олимпика: Топ-6 - это должна быть задача-минимум для команды
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Максим Дегтярев, форвард донецкого "Олимпика", в последних матчах УПЛ отметился хорошей результативностью и рассказал об итогах сезона 2019/2020 для команды.

- Максим, ты в двух матчах подряд оформил по дублю. Концовка сезона получилась?

- Да, конечно. Мы в двух заключительных матчах одержали две разгромные победы, плюс мне удалось за эти игры забить 4 мяча, поэтому концовка сезона, можно сказать, прошла идеально.

- Нравится работать с Игорем Климовским? Ты недавно сказал, что с ним "Олимпик" стал играть агрессивнее.

- Да, под руководством Игоря Петровича работать хорошо, у него много хороших качеств.

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- Как президент Владислав Гельзин отреагировал на успешную концовку сезона и лично твои дубли?

- Владислав Григорьевич поблагодарил всех за удачную концовку сезона и все с хорошим настроением ушли в отпуск.

- Что "Олимпику" не хватило, чтобы попасть в зону плей-офф Лиги Европы?

- Я считаю, где-то не хватило везения, поскольку много матчей было проиграно не по игре. В связи с этим мы не досчитались очков и не попали в топ-6.

- Команда довольна своим местом в турнирной таблице?

- Нет, я думаю, никто не доволен нашим местом в турнирной таблице, поскольку, я считаю, мы заслуживаем большего, и как минимум, должны играть в топ-6.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Максим Дегтярев Игорь Климовский
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Источник:
sport.ua

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