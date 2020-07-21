Скрипник не получал предложения от Суркиса - в отличие от Реброва - СМИ

Наставник бронзового призела УПЛ Виктор Скрипник может покинуть "Зарю". Однако от киевского "Динамо" он предложения пока не получал, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Зато Сергей Ребров, украинский наставник венгерского "Ференцвароша", уже получил предложение от "бело-синих" и взял время на размышление.

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Ребров возглавлял "Динамо" с 2014 по 2017 годах, дважды привел команду к чемпионскому титулу.

После этого в течение года Сергей Станиславович тренировал "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, а летом 2018 был назначен главным тренером "Ференцвароша". Под руководством Реброва эта команда завоевала уже два титула чемпиона Венгрии.