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Скрипник не получал предложения от Суркиса - в отличие от Реброва - СМИ

Премьер-лига
(4 голосов)

Но может покинуть "Зарю"

Скрипник не получал предложения от Суркиса - в отличие от Реброва - СМИ
Новина українською

Наставник бронзового призела УПЛ Виктор Скрипник может покинуть "Зарю". Однако от киевского "Динамо" он предложения пока не получал, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Зато Сергей Ребров, украинский наставник венгерского "Ференцвароша", уже получил предложение от "бело-синих" и взял время на размышление.

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Ребров возглавлял "Динамо" с 2014 по 2017 годах, дважды привел команду к чемпионскому титулу.

После этого в течение года Сергей Станиславович тренировал "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, а летом 2018 был назначен главным тренером "Ференцвароша". Под руководством Реброва эта команда завоевала уже два титула чемпиона Венгрии.

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Сергей Ребров Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (13)
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alex.belogubko (одесса)
21.07.2020 в 11:29
к Суркисам не Ребров не Скрипник не пойдут зачем им этот гиморой
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+2
-4
Tom Valentine (Bolintci)
21.07.2020 в 11:23
Если поставит свои жесткие условия Суркису и пропишет их в договоре - то почему бы и нет? Если же все будет так, как в прошлый раз - тогда печально всё...
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+4
0
avatar
Инспектор ( )
21.07.2020 в 11:03
Просто думать не хотим. Футбольный спам (Киев) все правильно написал
Ответить
+2
-1
Vantala (Kharkiv)
21.07.2020 в 11:01
Дурак будет если согласится. У него в венгрии все хорошо и карьера на подъеме. А вступать снова в это болото пока суркис рулит клубом - самоубийство.
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+7
-3
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2020 в 11:03
Да нет, он взял время на размышления, чтобы вежливую отмазку придумать (чтобы не обидеть)...
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+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2020 в 10:51
А в Динамо всё верят в волшебника, который взмахнет палочкой, скажет трах-тибидох и Динамо превратится из тыквы в гоночный болид... Предлагаю изменить оф.гимн бело-голубых на более подходящий (Суркис с гармошкой):Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам,А вода по асфальту рекой.И не ясно прохожим в этот день непогожий,Почему я веселый такой?А я играю на гармошке у прохожих на виду.К сожаленью, день рожденьяТолько раз в году. (ХОРОМ, ВМЕСТЕ С УЛЬТРАС) Прилетит вдруг волшебник в ГОЛУБОМ вертолетеИ БЕСЛАТНО покажет кино...
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+4
-7
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2020 в 10:58
БЕСПЛАТНО покажет КИНО
Ответить
+3
-6
Alex.696 (Немирів)
21.07.2020 в 11:36
У тебе точно замість мозку в голові кіно.
+2
-2
Футбольный спам (Киев)
21.07.2020 в 10:51
Суркис решил пойти по второму кругу, возвращает тренеров прикотрых динамо играло лучше чем сегодня, так оно при всех предыдущих играло лучше, тогда можно возвращать и Демьяненко и Семина и того же Буряка. Теперь давайте вспомним как Ребров выиграл два чемпионства, в 2015 динамо сыграло 2/3 игр на олимпийском в том числе и выездные игры а шахтёр все на выезде, да ещё и во Львове... + половине команд УПЛ на тот момент не платили зп, там не скем было играть, ну и в 2016г. благодаря тому что Днепр два раза обыграл шахтёр динамо и стало чемпионом, а сами проиграли шахтёру два раза по 3:0.
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+5
-2
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armik (Киев)
21.07.2020 в 10:38
И это правильно.Ребров начал окончательный развал этой команды и должен ее похоронить.
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+2
-8
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
21.07.2020 в 10:39
Окончательный развал твоего мозга уже завершён :)
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+5
-3
absurdlight (Kiev)
21.07.2020 в 11:10
@armik Лишь бы ляпнуть? По два раза выиграли ЧУ и КУ и вышли из группового раунда ЛЧ при Реброве. Когда такое было в последний раз? Я против его возвращения по второму кругу, но не стоит искажать достижения при его руководстве.
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+3
-2
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armik (Киев)
21.07.2020 в 11:57
Он тупо пришел на все готовое, подсидел Блохина, которого сливала команда с его и суркиса подачи, воспользовался составом и наработками Блохина и за два года тупо эту команду развалил и вылетел нахрен.С тех пор ни один тренер больше не смог ни набрать таких людей, ни чего то достичь.А тот состав мог решать любые задачи в еврокубках.Но это я так, для сотрясения воздуха, поскольку на этом сайте ни один человек в футболе не разбирается и тратить энергию, разжовуя элементарные истины не стоит.
+1
-1


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