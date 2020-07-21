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Из нынешнего Динамо никто бы не играл в киевской команде 80-х - Сергей Шебек

Премьер-лига
(2 голосов)

Бело-синие разочаровывают

Из нынешнего Динамо никто бы не играл в киевской команде 80-х - Сергей Шебек
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший арбитр ФИФА, а ныне эксперт UA-Футбол Сергей Шебек поделился эмоциями от провала киевского "Динамо" в последнем туре чемпионата Украины. Бело-синие уступили "Колосу", но сохранили второе место благодаря ничьей "Десны" и "Зари".

"Можно говорить о многом, что "Динамо" в первом тайме имело преимущество, создало пару моментов. А забей Русин в начале второго тайма при счете 0:0, "динамовцы" наверняка праздновали бы победу. И дальше - при счете 0:1 вратарь гостей творил чудеса, вытащив "мертвый" мяч из "девятки" после удара Кадири. Все это в прошлом с оттенком философии. Страшно, что у этого подающего молодого поколения (вот бы знать, как долго оно будет подающим) отсутствует характер, желание сыграть через "не могу", чтобы растоптать, перебегать и загнать за Бессарабские ворота посредственную команду из сельского центра. А может просто "Динамо" превратилось в посредственную команду? Скорее да, чем нет! Никуда уже от этого не денешься.

Мое поколение будет всегда проецировать игру нынешней серой команды на игру великих звезд 70-80-х годов, таких как как Мунтян, Блохин, Трошкин, Колотов, Заваров, Яковенко, Михайличенко. Уверен, что из состава "Динамо"-2020 никто бы не играл в тех звездных командах. В лучшем случае некоторые игроки претендовали бы на место в дубле. Не верите, спросите уже у бывшего главного тренера Алексея Михайличенко. Думаю, он вам скажет правду.

И сколько не меняй тренеров, если нет качественного материала, то есть игроки не обладают мастерством, ничего не будет. Плюс отсутствие характера - пиши пропало. Только благодаря "Заре" "Динамо" оказалось вторым. Есть серебро, участие в Лиге чемпионов, но все это на фоне слабой и невыразительной игры в течение чемпионата. И 0:2 от "Колоса" как итог - падение в яму некогда славного клуба."

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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K-Spirit (Киев)
21.07.2020 в 12:35
Конечно не играл бы, они тогда еще не родились.
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Prach13 (Дрогобич)
21.07.2020 в 12:18
Глупiсть на гранiморазма!сьогоднi футбол зовсiм iнший i фiзикою зараз не вiзьмеш!
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0
0
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ascent (Луксор)
21.07.2020 в 11:47
Ну как не играл бы, а Михайличенко?
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
21.07.2020 в 11:39
Ну да, у 80-х і морозиво було смачніше, і хліб по 16 копійок... А то нічого, що у тодішнього Динамо був Тренер, а нині лише якісь непорозуміння у особах хачика і льосіка, а ще раніше буряка і біляша?
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0
-2
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Сокира (New Castle)
21.07.2020 в 11:42
Хто тобі давав право обсирати тих, хоч і колишніх, але футболістів? Їх я знаю, а ти хто? Біосміття?
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+2
0


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