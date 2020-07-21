Дмитрий Хомченовский: Скрипник нас заверил, что будет с нами. И мы ему верим

Если охарактеризовать забитые мячи полузащитника луганской "Зари" Дмитрия Хомченовского в сезоне-2019/20, то лучшего определения, чем "Бьет редко, но но метко" и не придумаешь. И в самом деле, голы в исполнении 30-летнего футболиста выглядят весьма эффективно, а воскресный в ворота черниговской "Десны" и вовсе относится к категории шедевральных. В подобном стиле забивают голландец Арьен Роббен, аргентинец Лионель Месси, а также наши Андрей Ярмоленко и Марлос. Догадываетесь, как они выглядят? Правильно: смещение с мячом от угла штрафной площади ближе к центру и мгновенный обводящий удар левой в дальний угол.

СОГНАТЬ ПАУКА С "ДЕВЯТКИ"

- В матче с черниговской командой вы с ювелирной точностью попали аккурат в дельнюю "девятку", доставив эстетическое удовольствие не только болельщикам за воротами стадиона, но и огромной армии телезрителей.

- По правде говоря, я сам пребываю в шоке до сих пор от этого гола! Прошло уже достаточно времени после этого матча, но никак не могу поверить, что такой мяч забил!

- В таких случаях обычно говорят: "снял паутину".

- Ну да, согнал я паука с верхнего угла. Он мне даже кулаком помахал (смеется).

- Подобные удары давно шлифуете?

- У нас много тренировок, на которых мы всей командой отрабатываем удары с разных дистанций, поэтому говорить, что "нет" не могу. А вот что касается именно этой позиции, откуда забил в ворота "Десны", то таких занятий точно нет. Все получилось спонтанно.

ЛЕВАЯ НОГА - ТА, ЧТО НАДО НОГА!

- Когда прозвучал финальный свисток, один из обнимавших вас партнеров, Виталий Вернидуб, демонстративно указывал пальцем в вашу сторону: мол, нужный результат добыт благодаря вот этому человеку…

- Да, есть такое (улыбается). Виталик мне говорил, что в воскресный вечер я был, словно лев на поле. И при этом добавил, что он гордится мной. Было приятно услышать такие теплые слова от одноклубника. Хотя считаю, что выделять меня не совсем правильно, ведь в той игре мы все делали одно дело. И, слава Богу, нам это удалось!

- После матча были разговоры о свойствах вашей левой ноги. Неужели кто-то подвергал сомнению ее бомбардирские качества?

- Кстати, как раз именно Вернидуб и сомневался в этом. Часто во время тренировок он мне кричал: мол, нет-нет, только не бей левой. Дескать, все равно тщетно. Да, бывало даже такое, но в итоге получилось все лучше не придумаешь.

- В воскресенье вечером вам пришлось давать интервью… одноклубнику Вернидубу, который на эйфории блестяще справился с ролью репортера одного из телеканалов. А как вам он в столь необычном ключе?

- Этот парень - мастер на все руки! Человек вообще с понятием: он может сделать праздник из любой, порою даже самой необычной ситуации! Это одна из отличительных черт Виталия со знаком "плюс".

ПОЙТИ В АТАКУ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ПЛЕН

- Что помешало вашей команде добиться победного результата, который, как известно, позволял бы завоевать серебро и право играть в Лиге чемпионов?

- Не хочу об этом говорить, а тем более, рассуждать на эту тему за кого-то или о ком-то. Все сложилось так, как есть, и мы довольны всем тем, что имеем.

- "Десна" была мотивирована на матч не меньше "Зари". Мысль о необходимости непременно выиграть морально не давила?

- Мы знали все расклады, какие могут быть при том или другом повороте событий в нашем и киевском матче "Колоса" с "Динамо", поэтому были готовы ко всему. Понятное дело, что мы хотели большего, чтобы получить желаемое. В итоге удалось финишировать в тройке призеров, и это, конечно же, не может не радовать.

- После матча, отвечая на вопрос по поводу целесообразности при счете 1:1 стремиться идти вперед с целью забить победный мяч, Виктор Скрипник с улыбкой сказал: "Пойти в атаку, чтобы попасть в плен?". Этим он дал понять, что в концовке матча руководствовался желанием сохранить хотя бы бронзу, чем потерять любой комплект вообще.

- Я считаю, что это было верным решением, мы ведь очень хотели быть там, где мы в итоге и оказались. Все сложилось таким образом, что мы ни о чем не жалеем.

- Во время матча было известно, что в параллельном поединке в Киеве "Динамо" проигрывает "Колосу" 0:2. Вам об этом кто-то сообщал с кромки поля?

- По счету я ничего не знал и, думаю, что те, кто был на поле тоже были не в курсе киевского матча. Возможно, сидевшие на скамейке знали.

- Накануне на "Славутич-Арене" помимо вас был еще один герой - решивший повесить бутсы на гвоздь Никита Каменюка. Он не расстроился, что не вышел на поле в историческом матче?

- Мне кажется, что он даже об этом и не думал. Никита на протяжении игры всем сердцем переживал за каждого из нас, за клуб в целом.

ПОЛЬСКОЕ СЕРЕБРО И УКРАИНСКАЯ БРОНЗА

- В то время, когда "Заря" завоевывала свою первую бронзу в сезоне-2016/17, вы играли в польской "Ягеллонии". О том, что отсутствовали в луганском клубе в тот период, не жалеете?

- Нет, не жалею. Ведь я в том сезоне тоже не остался без медали. В Польше взял серебро, и был очень счастлив. В том чемпионате "Ягеллония" выглядела боевито, что и помогло выиграть медаль. С финишировавшей на первом месте "Лехией" из Гданська мы набрали одинаковое количество очков - по 39, но по показателям личных встреч преимущество было у соперника.

- Какие ощущения были после того, как на шее у вас оказалась бронзовая медаль УПЛ сезона-2019/20?

- Я очень рад, ведь давно хотел иметь медаль в чемпионате Украины! По этому поводу сильно переживал, чтобы все сложилось так, как задумал. Приятно, что завоевал бронзовую награду с "Зарей".

- Снимок с медалью в соцсети сразу выложили?

- Нет, только сегодня выложил все в сеть, так как всем этим не болею (улыбается).

МАСТЕРСТВО ВОКАЛА НА "БРОНЗОВОМ" УЖИНЕ

- Шампанское в раздевалке заранее было припасено?

- Об этом я не знаю ничего. Могу лишь точно сказать, что когда мы зашли в раздевалку, то все уже была готово! Эмоции били через край, каждый из нас испытал огромную радость.

- Первую для вас бронзу всю ночь отмечали?

- Да, конечно. Не без этого. Собрались в ресторане все члены клуба - каждый, кто был к этому причастен. Отметили это событие, так как полностью его заслужили.

- Насколько известно, в ресторане на "бронзовом" ужине Никита Каменюка блеснул в караоке мастерством вокала...

- Главное, что не "мастерством бокала" (смеется). А если серьезно, то в ресторане, я вам скажу, блистали все. Но Никита отдавался по полной программе! Пел он много в тот вечер.

- Если бы в ресторане помимо вашей команды были и другие посетители, то наверняка совали бы ему деньги за исполнение той или другой песни - на заказ…

Думаю, Никите такое точно не понравилось бы.

ОТПУСК НА МОРЯХ

- Как долго продлится отпуск "Зари"?

- Всего двенадцать дней. Мы соберемся вновь в Запорожье 1 августа, после чего и начнем готовиться к новому сезону.

- Где проведете отпуск?

- В родных краях, на наших морях (улыбается).

- Слухи о Викторе Скрипнике, то и дело гуляющие в интернете, вас не отвлекают?

- Вообще-то нет, так как тренер нас заверил, что он будет с нами. И мы ему верим. За Виктора Анатольевича готовы положить все, что есть! А что касается слухов… Они всегда были, есть и будут, однако это вовсе не значит, что в них нужно верить.

- Намерены играть за "Зарю" и в дальнейшем?

- Это моя мечта - быть в таком клубе. Для меня это счастье. Я готов отдать все за этот клуб, и защищать цвета "Зари" готов столько, сколько хватит сил!