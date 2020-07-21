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Александр Севидов: Не стоит критиковать Зарю, она играла против непростого соперника

Премьер-лига
(1 голосов)

Браво "Заре" и "Десне". А как выступят в еврокубках - другой вопрос

Александр Севидов: Не стоит критиковать Зарю, она играла против непростого соперника
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов прокомментировал UA-Футбол матч "Заря" - "Десна", который решил судьбу бронзовых наград Чемпионата Украины.

Противостояние прошло по прогнозированному сценарию. Рябоконь выставил 8 игроков оборонительного плана, которые играли 65-70 минут на защиту. Будковский и Филиппов - двое впереди, остальные сзади. Черниговцы насытили середину поля, чтобы не дать хозяевам выполнять разрезающие передачи. Фактически играли 3-5-2. В первом тайме, имея один момент, который нельзя назвать голевым, "Десна" сумела выжать гол.

Тымчик, игравший в этом матче не на своей позиции справа, а центрального защитника, допустил позиционную ошибку. Когда пошла передача на Будковского, он не сблизился с нападающим, дал тому спокойно принять мяч на грудь и забить.

Стратегия "Десны" до определенного времени приносила результат. "Заря" играла в тот футбол, в который постоянно играет, стараясь не отходить от выбранной тактики. И как награда - "бронзовый" гол Хомченовского, шедевр и украшение всех усилий "Зари" в этом чемпионате.

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Многие критикуют команду Скрипника, что, зная результат в Киеве, не захотела лечь костьми, выиграть у соперника и завоевать лигочемпионское место. Но нужно учитывать, что играли не против простой команды, а "Десны", которая достаточно много успешно играла на выезде. Поэтому логично, что "Заря" в концовке матча не хотела раскрываться, держа большую часть игроков в обороне, атаковала небольшими силами.

Физические силы у луганчан были на исходе, и последние 15-20 минут они играли осторожно на сохранение ничейного результата. Могли пойти вперед, раскрыться, но с риском получить контратаку и как следствие гол в свои ворота, который лишил бы их группового этапа Лиги Европы. В этой ситуации риск был не оправдан, поэтому критика в их адрес не уместна.

Резюмируя последнюю игру, можно сказать: браво "Заре" за третье место, и браво "Десне" за четвертое и место в квалификации Лиги Европы. Эти команды достойны играть в еврокубках, а как они выступят - это уже второй вопрос. Ничейный результат двух команд с разной философией, с разным стилем и видением игры, если бы кто-то проиграл, было бы не справедливо.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Севидов Десна (Чернигов)
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ascent (Луксор)
21.07.2020 в 11:58
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