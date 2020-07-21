Александр Севидов: Не стоит критиковать Зарю, она играла против непростого соперника

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов прокомментировал UA-Футбол матч "Заря" - "Десна", который решил судьбу бронзовых наград Чемпионата Украины.

Противостояние прошло по прогнозированному сценарию. Рябоконь выставил 8 игроков оборонительного плана, которые играли 65-70 минут на защиту. Будковский и Филиппов - двое впереди, остальные сзади. Черниговцы насытили середину поля, чтобы не дать хозяевам выполнять разрезающие передачи. Фактически играли 3-5-2. В первом тайме, имея один момент, который нельзя назвать голевым, "Десна" сумела выжать гол.

Тымчик, игравший в этом матче не на своей позиции справа, а центрального защитника, допустил позиционную ошибку. Когда пошла передача на Будковского, он не сблизился с нападающим, дал тому спокойно принять мяч на грудь и забить.

Стратегия "Десны" до определенного времени приносила результат. "Заря" играла в тот футбол, в который постоянно играет, стараясь не отходить от выбранной тактики. И как награда - "бронзовый" гол Хомченовского, шедевр и украшение всех усилий "Зари" в этом чемпионате.