Динамо ушло в отпуск

После последнего матча чемпионата Украины с "Колосом", который состоялся 19 июля, для динамовцев началась летний отпуск.

На этот раз он будет недолгим, ведь совсем скоро начнется новый сезон. И время на отдых было во время карантина, который длился два с половиной месяца.

В этот раз отпуск для футболистов продлится 10 дней. Команда соберется 30 июля. Подготовка к новому сезону будет проходить в Киеве, а именно - на загородной клубной базе "Динамо" в Конча-Заспе и продлится примерно три недели.

Старт сезона 2020/2021 годов предварительно запланирован на 22-е августа, но эту дату еще должен утвердить исполком УАФ.