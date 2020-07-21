  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо ушло в отпуск
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо ушло в отпуск

Премьер-лига
(1 голосов)

Соберутся 30 июля

Динамо ушло в отпуск
Новина українською

После последнего матча чемпионата Украины с "Колосом", который состоялся 19 июля, для динамовцев началась летний отпуск.

На этот раз он будет недолгим, ведь совсем скоро начнется новый сезон. И время на отдых было во время карантина, который длился два с половиной месяца.

Читайте такжеМиколенко: Кайфанул от игры Динамо - Заря на трибунах

В этот раз отпуск для футболистов продлится 10 дней. Команда соберется 30 июля. Подготовка к новому сезону будет проходить в Киеве, а именно - на загородной клубной базе "Динамо" в Конча-Заспе и продлится примерно три недели.

Старт сезона 2020/2021 годов предварительно запланирован на 22-е августа, но эту дату еще должен утвердить исполком УАФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Конча-Заспа отпуск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...