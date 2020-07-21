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Я не боюсь возглавить Динамо. Скрипник ответил на вероятность назначения в киевский клуб
Переговоров ни с кем не было
Наставник "Зари" Виктор Скрипник в разговоре с ТаТоТаке ответил на слухи о своих переговорах с братьями Суркисами, которые являются руководителями и инвесторами "Динамо".
Скрипник заверил, что у него не было никакого контакта с Игорем и Григорием Суркисами.
Ни телефонных разговоров, ничего. После игры с "Динамо" я встретился с Игорем Суркисом и сказал: "Я вас поздравляю с заслуженной победой". Он сказал в ответ: "Виктор, вы создали такую команду... На свои 3 гола против "Динамо" вы наиграли. Я уверен, что "Десне" вы не проиграете. И цель, которую вы поставили, она будет выполнена". Ни о чем другом не было ни слова.
Виктора Скрипника спросили, как бы он поступил, если бы поступило непосредственное предложение стать главным тренером киевского "Динамо".
Могу сказать, что я бы не побоялся. Всегда есть слухи, говорят всегда о давлении на тренера "Динамо". Я не хочу сравнивать с Бундеслигой, но те 2 года в Бундеслиге ...Когда ты как под лупой, и являешся капитаном Титаника, который называется "Вердер", а тебе все в спину ...Что-то пойдет не так - и ты именно тот человек, на которого все навешают. Этот опыт, который я там получил, у меня после него кожа уже такая грубая!
Я не думаю, что мне будет страшно или я буду переживать о том или ином. Если ты умеешь, считаешь, что так должно быть, то пожалуйста, приди и сделай! Нельзя сказать, что это существует в футболе, а это, мол, - нет. Если ты считаешь, что именно это важно, то сделай это, покажи и играй!