Я не боюсь возглавить Динамо. Скрипник ответил на вероятность назначения в киевский клуб

Наставник "Зари" Виктор Скрипник в разговоре с ТаТоТаке ответил на слухи о своих переговорах с братьями Суркисами, которые являются руководителями и инвесторами "Динамо".

Скрипник заверил, что у него не было никакого контакта с Игорем и Григорием Суркисами.

Ни телефонных разговоров, ничего. После игры с "Динамо" я встретился с Игорем Суркисом и сказал: "Я вас поздравляю с заслуженной победой". Он сказал в ответ: "Виктор, вы создали такую ​​команду... На свои 3 гола против "Динамо" вы наиграли. Я уверен, что "Десне" вы не проиграете. И цель, которую вы поставили, она будет выполнена". Ни о чем другом не было ни слова.

Виктора Скрипника спросили, как бы он поступил, если бы поступило непосредственное предложение стать главным тренером киевского "Динамо".

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