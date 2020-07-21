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Лидер Зари попрощался с клубом
На очереди - новое-старое испытания в Киеве
Один из лидеров атак луганской "Зари", хавбек Богдан Леднев, возвращается в киевское "Динамо".
Напомним, что луганский клуб арендовал контракт Леднева в "Динамо" в течение 2 сезонов.
Большое спасибо за эти два года всей команде, тренерскому штабу, персоналу, болельщикам и руководству клуба.
Арендное соглашение с "Зарей" завершает действие 31 июля, а контракт с "Динамо" - до лета 2024-го. Добавим, что в этом сезоне Леднев стал самым результативным игроком луганской команды - на его счету 12 голов и пять ассистов.