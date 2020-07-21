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Лидер Зари попрощался с клубом

Премьер-лига
(4 голосов)

На очереди - новое-старое испытания в Киеве

Лидер Зари попрощался с клубом
Новина українською

Один из лидеров атак луганской "Зари", хавбек Богдан Леднев, возвращается в киевское "Динамо".

Напомним, что луганский клуб арендовал контракт Леднева в "Динамо" в течение 2 сезонов.

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Большое спасибо за эти два года всей команде, тренерскому штабу, персоналу, болельщикам и руководству клуба.

Арендное соглашение с "Зарей" завершает действие 31 июля, а контракт с "Динамо" - до лета 2024-го. Добавим, что в этом сезоне Леднев стал самым результативным игроком луганской команды - на его счету 12 голов и пять ассистов.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Комментарии (9)
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Запорізьке Торпедо (zp)
21.07.2020 в 14:31
а Караваева - в аренду в Зорю, где он снова заиграет, как раньше)
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+1
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
21.07.2020 в 14:14
на его счету 12 голов и пять ассистов.- нга этом и всё-РУСИН
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0
-1
Lion Killer (Львів)
21.07.2020 в 13:14
Якби лишився Михайличенко, то однозначний регрес. А так, в залежності хто стане тренером.
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+1
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
21.07.2020 в 14:13
Ответить
0
-1
alex.belogubko (одесса)
21.07.2020 в 13:10
пошла работа Суркиса уничтожать клубы-конкуренты
Ответить
+1
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2020 в 13:17
Виходить, що кроти знищують свого головного конкурента - маріуполь))).
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+8
0
aleks68
21.07.2020 в 13:35
лижи суркису и не гавкай падаль
0
-6
Dr. House (Подолье)
21.07.2020 в 14:39
А почему Вы такой злой и сыпите откровенными оскорблениями? Это свидетельствует о том , что у Вас есть проблемы из психикой.
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.07.2020 в 15:19
aleks68 не бзди, ущербный
0
0


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