Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре спарринга. Заря устроит предсезонный сбор в Киевской области
Пока же - в отпуск
В "Заре" начался период отпуска. Будет он сравнительно недолгим - с 20 по 31 июля.
В субботу, 1 августа вечером, "Заря" соберется в Запорожье на учебно-тренировочной базе.
Несколько дней "черно-белые" будут тренироваться в Запорожье, а 4 августа команда уедет на сбор.
Этим летом пределы страны команда не будет оставлять, а организует тренировочный процесс в городе Ирпень. Место сбора - Grand Admiral Resort.
Запланированы 4 товарищеских матча. Соперники будут представлены ближе к сбору.
Вернется в Запорожье команда уже 15 августа, пробыв за пределами города 11 дней.
Базовый день старта нового чемпионата - 22 августа.