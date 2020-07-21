Четыре спарринга. Заря устроит предсезонный сбор в Киевской области

В "Заре" начался период отпуска. Будет он сравнительно недолгим - с 20 по 31 июля.

В субботу, 1 августа вечером, "Заря" соберется в Запорожье на учебно-тренировочной базе.

Несколько дней "черно-белые" будут тренироваться в Запорожье, а 4 августа команда уедет на сбор.

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Этим летом пределы страны команда не будет оставлять, а организует тренировочный процесс в городе Ирпень. Место сбора - Grand Admiral Resort.

Запланированы 4 товарищеских матча. Соперники будут представлены ближе к сбору.

Вернется в Запорожье команда уже 15 августа, пробыв за пределами города 11 дней.

Базовый день старта нового чемпионата - 22 августа.