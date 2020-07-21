Богдан Сарнавский ответил на вопрос о своем будущем в ПФК Львов

Вратарь горожан Богдан Сарнавский поделился впечатлениями после последнего матча сезона 32 тура против "Мариуполя". "Сине-золотые львы" дома уступили со счетом 0:2.

- Какие впечатления, эмоции по окончании сезона и последнего матча в родных стенах.

- Думаю, что матч неплохой получился. Никто мяч не бил, он постоянно внизу находился. Создавали моменты как у наших ворот, так и мы неплохо действовали впереди. Недостает последнего точного удара, хладнокровно подойти и выполнить. Так что смазанные вышли эмоции, хотелось бы не пропустить. Но лучше в этом компоненте выглядел "Мариуполь".

- "Мариуполь" неудобный соперник для вашей команды в этом сезоне?

- Да для нашей команды любой соперник неудобный, смотря на последние результаты.

Выходим, стараемся играть в свой футбол. Пусть соперник подстраивается под нас. Проблески этого есть. Так что будем работать еще.

- Пенальти. Было ощущение, что можете отбить?

- Да, было. Но хорошо пробил Слава Чурко, поэтому он выиграл.

- Вы уже привыкли к новому наставнику, его условиям работы?

- Я во Львове уже третий год, так что у меня это уже девятый тренер. Так что мне не привыкать.

- Сезон закончился. Говорят, что Вы переходите в "Днепр-1". Проясните ситуацию.

- Еще ничего не ясно. Соберемся на базе, нам объявят, когда отпуск.

- Вы еще не приняли решение, где продолжите карьеру?

- Да никто еще ничего не принял. Слухи.

- Склоняетесь к тому, чтобы продолжить контракт с "Львовом"?

- У меня еще полгода контракта.