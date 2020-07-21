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Виктор Скрипник встретится с президентом Зари
После короткого отпуска
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о сотрудничестве с руководством луганского клуба и о своем будущем в должности коуча.
Состоялась игра, я лечу домой. Завтра у меня день, которым буду наслаждаться. И так изо дня в день. 1 числа [августа] возвращаюсь в Украину.
Не могу сказать, что куда-то иду [из "Зари"]. У меня есть действующий контракт. А эти все вопросы ...Нету ни одного конкретного предложения! Это единственное, что я могу сказать. Вероятность того, что я останусь, очень высока. Если контракт не расторгнут со мной, то буду работать дальше.
Прокомментировал Виктор Скрипник и свои взаимоотношения с президентом луганского клуба Евгением Геллером.
Вопросы к руководству есть всегда, даже у тех команд, в которых все нормально. Всегда есть темы, которые можно обсуждать, принимать решения, развиваться дальше. Это я и планирую делать.
С президентом мы уже договорились. Сейчас же у нас начинается пауза, он в отъезде, я тоже. Соберемся и поговорим.