Виктор Скрипник встретится с президентом Зари

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о сотрудничестве с руководством луганского клуба и о своем будущем в должности коуча.

Состоялась игра, я лечу домой. Завтра у меня день, которым буду наслаждаться. И так изо дня в день. 1 числа [августа] возвращаюсь в Украину.

Не могу сказать, что куда-то иду [из "Зари"]. У меня есть действующий контракт. А эти все вопросы ...Нету ни одного конкретного предложения! Это единственное, что я могу сказать. Вероятность того, что я останусь, очень высока. Если контракт не расторгнут со мной, то буду работать дальше.