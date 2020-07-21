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Рафаилов: Клаусулу по Скрипнику выполнить в полном объеме единоразово может только Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-директор луганчан прокомментировал возможный уход тренера в Динамо

Рафаилов: Клаусулу по Скрипнику выполнить в полном объеме единоразово может только Шахтер
Новина українською

Бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов в эфире ТК "Футбол" раскрыл подробности соглашения клуба с тренером Виктором Скрипником.

"Это компетенция президента. Если есть финансовые возможности - удержит. Клаусула по Скрипнику существует, выполнить ее в Украине в полном объеме единоразово может только "Шахтер". Может, президент как-то договорится.

Скрипник настаивал на меньшей сумме, но я убедил его поставить большую цифру. Но в украинских реалиях для тренера это большая сумма.

Миллион долларов? Я не буду называть сумму, ненормально разглашать цифры контракта, даже учитывая, что я там не работаю", - сказал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Виктор Скрипник Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Evgenariys (Чернигов)
21.07.2020 в 17:40
ага, а Михайличенко и Чеберко клауссулу смешную кто прописал?
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ascent (Луксор)
21.07.2020 в 16:40
Радует
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