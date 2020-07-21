Рафаилов: Клаусулу по Скрипнику выполнить в полном объеме единоразово может только Шахтер

Бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов в эфире ТК "Футбол" раскрыл подробности соглашения клуба с тренером Виктором Скрипником.

"Это компетенция президента. Если есть финансовые возможности - удержит. Клаусула по Скрипнику существует, выполнить ее в Украине в полном объеме единоразово может только "Шахтер". Может, президент как-то договорится.

Скрипник настаивал на меньшей сумме, но я убедил его поставить большую цифру. Но в украинских реалиях для тренера это большая сумма.

Миллион долларов? Я не буду называть сумму, ненормально разглашать цифры контракта, даже учитывая, что я там не работаю", - сказал Рафаилов.