И.о гендиректора Зари: Очень не хотелось в последнем туре все упустить

Исполняющий обязанности генерального директора "Зари" Станислав Оганов подвёл итоги завершившегося сезона.

- Сезон выдался очень тяжёлым и напряжённым. Коррективы свои внесла ситуация с коронавирусом. Чемпионат был приостановлен. Но, несмотря ни на что, мы смогли взять бронзовые награды и напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы.

Хочу поблагодарить президента клуба Евгения Геллера за то, что всегда поддерживал и поддерживает команду. Искренне поздравляю его с завоеванием награды клубом.

Не обойду стороной и бывшего генерального директора Сергея Рафаилова. Он много труда и сил вложил в "Зарю".

Его отъезд и изменения в клубе немного сбили нас с ритма, но мы всё преодолели. Я рад тому, что команда собралась и достигла цели, выполнив задачу попадания в групповой этап Лиги Европы. Интрига держалась вплоть до последнего тура.

Да, мы могли попасть и в Лигу Чемпионов, но судьба распорядилась именно таким образом.

- Может лучше было действительно не гневить судьбу и остановиться на том, что имеем?

- Не буду спорить. Это футбол и каждая команда может в любой момент преподнести сюрприз. К примеру "Колос" выиграл у "Динамо". Мы играли с "Десной" - претендентом на групповой этап. И очень не хотелось бы упустить всё. Поэтому считаю третье место хорошим результатом.

Хочу сразу поздравить всех наших болельщиков с тем, что "Заря" сегодня прогрессирует. Я думаю, что в этом сезоне мы показали добротный качественный футбол, благодаря тренерскому штабу, отношению футболистов к тренировочному процессу, сотрудникам клуба, людям, которые работали на футбольном поле. Всем тем, кто, может быть, остаётся за кадром, но делает много работы для достижения этого результата.

- Что дальше у команды по планам?

- Сейчас у нас начался отпуск. 1 августа вечером "Заря" соберётся в Запорожье. Несколько дней тренировок будут в Запорожье, а 4 августа команда выедет на сборы. Этим летом пределы страны мы не покидаем, организуем сборы в городе Ирпень, а местом сбора станет Grand Admiral Resort. Запланированы четыре товарищеских матча. Соперников представим ближе к сборам. 15 августа мы вернёмся, а уже 22 августа нас ждёт стартовая игра чемпионата.