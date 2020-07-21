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Рафаилов: Вся линия защиты Зари расходится. На месте Скрипника я бы не хотел оставаться
В новый сезон Заря войдет с серьезными кадровыми проблемами
На выходных "Заря" сыграла вничью с "Десной" и завоевала бронзовые награды чемпионата Украины. Впрочем, в луганской команде намечаются кадровые проблемы, о которых в эфире ТК "Футбол" рассказал бывший генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.
"В прессе много пишут, что команда расходится. А как в условиях коронавируса и нестабильной финансовой обстановки привлечь футболистов и откуда? Разве что из "Карпат"... В прессе уже говорили про уход Михайличенко, Чеберко, Громова, Тымчика, Леднева. Это вся линия защиты. Каменюка еще закончил, нужно искать защитников на замену. Найдут ли они силы и футболистов, чтобы выступить не хуже, чем раньше? Если так не будет, я бы не хотел на месте Скрипника оставаться.
"Десна" и "Александрия" не становятся слабее, Динамо воспрянет. Этот клуб проходил разные этапы. За высокие места будет тяжело бороться. Главная задача - попытаться сохранить состав. Для этого нельзя допускать задолженностей по зарплате, но на сегодняшний день они существуют. Я думаю, спонсоры в очереди не стоят", - сказал Рафаилов.