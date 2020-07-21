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Рафаилов: Вся линия защиты Зари расходится. На месте Скрипника я бы не хотел оставаться

Премьер-лига
(1 голосов)

В новый сезон Заря войдет с серьезными кадровыми проблемами

Рафаилов: Вся линия защиты Зари расходится. На месте Скрипника я бы не хотел оставаться
Новина українською

На выходных "Заря" сыграла вничью с "Десной" и завоевала бронзовые награды чемпионата Украины. Впрочем, в луганской команде намечаются кадровые проблемы, о которых в эфире ТК "Футбол" рассказал бывший генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.

"В прессе много пишут, что команда расходится. А как в условиях коронавируса и нестабильной финансовой обстановки привлечь футболистов и откуда? Разве что из "Карпат"... В прессе уже говорили про уход Михайличенко, Чеберко, Громова, Тымчика, Леднева. Это вся линия защиты. Каменюка еще закончил, нужно искать защитников на замену. Найдут ли они силы и футболистов, чтобы выступить не хуже, чем раньше? Если так не будет, я бы не хотел на месте Скрипника оставаться.

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"Десна" и "Александрия" не становятся слабее, Динамо воспрянет. Этот клуб проходил разные этапы. За высокие места будет тяжело бороться. Главная задача - попытаться сохранить состав. Для этого нельзя допускать задолженностей по зарплате, но на сегодняшний день они существуют. Я думаю, спонсоры в очереди не стоят", - сказал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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royalstas (Вінниця)
21.07.2020 в 20:18
Чеберко та Михайличенко це +1 лям і за груповий ЛЄ +3 ляма думаю за ці гроші можна якщо і не купити то взяти сильних вільних агентів з великою зарплатнею ну і сильних гравців в оренду взяти з тих же Динамо та Шахтаря там лишні полюбому будуть.
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болельщик_футбола (Донецк)
21.07.2020 в 20:15
ты видишь суслика?... нет... а он есть... задолбали уже этим Рафаиловым... у вас что не у кого вью взять в Заре?... сколько вы уже будете ему в ж...у заглядывать по любому вопросу?... нашли авторитета...
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Лекарь (село Дарница)
21.07.2020 в 19:55
Думаю, что Заря найдет несколько ноунеймов на проблемные позиции и через сезон эти ноунеймы станут известными и перспективными. Это аксиома.
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tolina-ystas (Краматорск)
21.07.2020 в 19:50
А ты на его месте никогда и не был.
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