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СМИ: Динамо не ведет переговоры с Ребровым. Суркис хочет пригласить иностранца

Премьер-лига
(4 голосов)

Говорят, что президент Динамо хочет изменить тренерскую стратегию клуба

СМИ: Динамо не ведет переговоры с Ребровым. Суркис хочет пригласить иностранца
Новина українською

Руководство киевского "Динамо" после ухода с поста главного тренера команды Алексея Михайличенко уже составило шорт-лист потенциальных кандидатов на должность нового главного тренера.

При этом, по информации Meta-ratings, в список кандидатов возможных тренеров "Динамо" в основном входят иностранные специалисты. Игорь Сурксис принял решение изменить многолетней стратегии "Динамо" и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, работавшего ранее в столичном клубе.

В этой связи клуб также не рассматривает возможность возвращения на должность главного тренера "Динамо" Сергея Реброва, который, по сообщениям СМИ, получил предложение от владельцев клуба и взял время на размышление.

Ожидается, что 29 июля киевское "Динамо" выйдет из отпуска с новым главным тренером, имя которого будет объявлено в ближайшее время.

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В статье: Игорь Суркис Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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(4 голосов)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (36)
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ascent (Луксор)
21.07.2020 в 20:31
Никто не знает, у кого-нибудь из братьев Кличко есть паспорт Германии?
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0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.07.2020 в 20:24
надеюсь это не Газзаев)
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0
0
ВиктАн
21.07.2020 в 20:23
Умное решение, даже не верится. Хотелось бы Испанца или Итальянца.
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0
0
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ascent (Луксор)
21.07.2020 в 20:36
Висенте Гомес? Ооочень бюджетный вариант...
Ответить
0
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Arsenals (Днепр)
21.07.2020 в 20:08
пп
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0
0
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ascent (Луксор)
21.07.2020 в 20:08
Спалетти лучший вариант! Опыт общения с нашим менталитетом есть!
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2020 в 20:13
Спалетти, Сплалетти... Суркис, давай Спалетти!!!
Ответить
0
0
Vova Andrienko
21.07.2020 в 20:08
Говорят даже Мирча у Чингизхана разрешения спрашивает, мол насколько этично ему идти в Динамо...
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0
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ascent (Луксор)
21.07.2020 в 20:03
Валверди, Почеттино, Фернандез, Алегри, Эмери...А может Бланк он с 2016 отдыхает?
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0
0
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ascent (Луксор)
21.07.2020 в 20:04
Можно Клинсмана, порядок наведет и не дорогой...
Ответить
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
21.07.2020 в 20:07
Мгг, или клаусулу Пепу выплатить))
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2020 в 19:54
Кто там в чемпионате Белоруссии сейчас свободен?
Ответить
+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
21.07.2020 в 20:08
Та в Белоруса пофиг, свободен или нет, за пару долларов можно порешать
Ответить
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
21.07.2020 в 19:45
Може Сьоміна запросить? Гуляти так гуляти!!! )))
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
21.07.2020 в 19:45
Ненада Бєліцу пліз!
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
21.07.2020 в 19:34
Рад, если правда...
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
21.07.2020 в 19:31
Какая-то букмекерская контора сделала очередной высер и планирует озолотиться на хайпе. Я только за приглашение иностранца, но, понимая психологию сурков, этот вариант мне кажется маловероятным. При условии что "иностранец" это не тренер из бывшего совка
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+3
0
Smooth da Hustler (Львів)
21.07.2020 в 19:27
Будет Кононов
Ответить
+1
-2
DrOn86 (Луцьк)
21.07.2020 в 19:26
але буде знову Динамівське сердце
Ответить
+4
-1
avatar
waleo (Киев)
21.07.2020 в 20:24
у тебе десь сидить
Ответить
+1
0
DrOn86 (Луцьк)
21.07.2020 в 19:23
хочеться Європейського тренера
Ответить
+1
-1
vr250278 (Цветково.Черкасская)
21.07.2020 в 19:20
Шо , знову Газаєв !? Да ну на !
Ответить
+2
-2
DrOn86 (Луцьк)
21.07.2020 в 19:19
Перепрошую.Раньєрі)
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
21.07.2020 в 19:18
Хочет приигасит иностранца - дозрел, что ли???
Ответить
+1
0
v.grischuk (Винница)
21.07.2020 в 19:12
Пощимят Зарю, за Скрипника и возьмутся за Реброва,!
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0
-2
DrOn86 (Луцьк)
21.07.2020 в 19:12
хоча думаю і на нього зажмуть.команда є.є перспективні гравці але давно вже немає тренера
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0
0
krakow (Херсон)
21.07.2020 в 19:08
Да какая разница,кто из шорт-листа будет обманывать Беседина,что он не полено. Самое главное,что этот лист составил человек,абсолютно не разбирающийся в футболе.
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+2
-3
DrOn86 (Луцьк)
21.07.2020 в 19:04
а як на рахунок Рівєрі.Класний тренер і не думаю що дорогий
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+2
0
Smooth da Hustler (Львів)
21.07.2020 в 18:59
Белорусы, тож иностранцы.
Ответить
+2
-3
ffggpl (Харьков)
21.07.2020 в 18:55
Видимо места для новой шишки на лбу у Суркиса уже не осталось. А ведь граблей с динамовскими сердцами еще много. Вон некоторые алкоголика Ринкона предлагают. Давайте уже Витю Леоненко попробуем, пока все куры не передохли!
Ответить
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
21.07.2020 в 18:49
Евреи это тоже иностранцы?
Ответить
+2
-3
v.grischuk (Винница)
21.07.2020 в 18:45
Иностранца, это правильно, но неверится))))) Лукавит
Ответить
+1
-2
avatar
Romerik (YNWA)
21.07.2020 в 18:38
Шо... одумався...
Ответить
+2
-1
Dr. House (Подолье)
21.07.2020 в 18:36
Якщо Суркіс хоче іноземця, але щоб і був ДК не чужий, є тренерська ліцензія у Сабліча. Є ще Вукоєвич, Гавранчич ,Чернат. Спробуй Рінкона, Даніло Сільву. Пєєв..
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+2
-7
ffggpl (Харьков)
21.07.2020 в 18:50
Ну я думаю, ты знатный мазохист!
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+7
-1
fanat+ (ЛУГАНСК)
21.07.2020 в 20:41
СРОЧНО! Кто в курсе, у Алиева есть лицензия?
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0
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