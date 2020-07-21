СМИ: Динамо не ведет переговоры с Ребровым. Суркис хочет пригласить иностранца

Руководство киевского "Динамо" после ухода с поста главного тренера команды Алексея Михайличенко уже составило шорт-лист потенциальных кандидатов на должность нового главного тренера.

При этом, по информации Meta-ratings, в список кандидатов возможных тренеров "Динамо" в основном входят иностранные специалисты. Игорь Сурксис принял решение изменить многолетней стратегии "Динамо" и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, работавшего ранее в столичном клубе.

В этой связи клуб также не рассматривает возможность возвращения на должность главного тренера "Динамо" Сергея Реброва, который, по сообщениям СМИ, получил предложение от владельцев клуба и взял время на размышление.

Ожидается, что 29 июля киевское "Динамо" выйдет из отпуска с новым главным тренером, имя которого будет объявлено в ближайшее время.