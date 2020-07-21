Леднев и Тымчик к новому сезону будут готовиться с первой командой Динамо

Два игрока "Динамо", Богдан Леднев и Александр Тимчик, которые играли в аренде в "Заре", возвращаются в киевский клуб.

Эту информацию подтвердил и официальный сайт "Динамо".

Футболисты вернутся в расположение "Динамо" и вместе с первой командой с 30 июля начнут подготовку к новому сезону, - говорится в заявлении киевлян.

Информация по поводу других игроков "Динамо", которые играли в аренде, будет опубликована позже.

Напомним, что Александр Тымчик выступал в составе "Зари" с февраля 2018 года. В сезоне 2019/20 защитник провел за луганчан 30 матчей в чемпионате Украины, один - в Кубке и 6 - в Лиге Европы.

Богдан Леднев защищал цвета луганского клуба с июля 2018-го. В прошлом сезоне сыграл 27 матчей в УПЛ, забив 11 мячей и став лучшим бомбардиром "Зари".