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Леднев и Тымчик к новому сезону будут готовиться с первой командой Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Судя по всему, новой аренды в Зарю не будет

Леднев и Тымчик к новому сезону будут готовиться с первой командой Динамо
Новина українською

Два игрока "Динамо", Богдан Леднев и Александр Тимчик, которые играли в аренде в "Заре", возвращаются в киевский клуб.

Эту информацию подтвердил и официальный сайт "Динамо".

Футболисты вернутся в расположение "Динамо" и вместе с первой командой с 30 июля начнут подготовку к новому сезону, - говорится в заявлении киевлян.

Информация по поводу других игроков "Динамо", которые играли в аренде, будет опубликована позже.

Напомним, что Александр Тымчик выступал в составе "Зари" с февраля 2018 года. В сезоне 2019/20 защитник провел за луганчан 30 матчей в чемпионате Украины, один - в Кубке и 6 - в Лиге Европы.

Богдан Леднев защищал цвета луганского клуба с июля 2018-го. В прошлом сезоне сыграл 27 матчей в УПЛ, забив 11 мячей и став лучшим бомбардиром "Зари".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев Александр Тымчик
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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trey222
21.07.2020 в 20:29
Тымчика нужно ставить на правый край динамо.Как по мне он сильнее Кендзёры.Да и Шевченко нужно пробовать его в сборной.А вот по Ледневу всё зависит от того кто будет тренеров и какое место будет у Леднева.
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