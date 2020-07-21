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Маркевич: Второе место Динамо - просто стечение обстоятельств

Премьер-лига
(2 голосов)

Мирон Богданович продолжает разносить киевский клуб

Маркевич: Второе место Динамо - просто стечение обстоятельств
Новина українською

Известный украинский специалист, глава комитета национальных сборных УАФ и куратор "Руха" Мирон Маркевич высказался относительно результатов и неубедительной игры "Динамо" в нынешнем сезоне.

- "Динамо" в этом сезоне заслуженно стало вторым?

- Нет. Просто стечение обстоятельств. Просто не было конкурентов. "Заре", я так думаю, это не нужно было, "Десна" еще не готова к Лиге чемпионов. У остальных команд очень посредственный уровень. Я не имею в виду "Шахтер". Он стоит на порядок выше. У нас что команда на предпоследнем месте, что на втором, большой разницы нет.

- Проиграть "Колосу" в мегаответственном матче - это вообще допустимо?

- Если поднимете мое интервью, которое я давал года два назад, я сказал, что это пустая команда. Меня там после того пообзывали разными словами. Но я не думаю, что в киевском "Динамо" за всю его историю была когда-то такая слабая команда.

- По составу?

- Да и по составу, и по организации, и по всему. Кто же собрал тех футболистов. Правильно? Надо понять, кто то их берет.

- Ну, а например, Вербич, Миколенко, Цыганков хорошие же игроки?

- Я не говорю всех. Я называл те фамилии два года назад. Да, это футболисты, которые соответствуют уровню "Динамо" Киев. Но три человека не могут играть в футбол. Надо иметь двадцать равноценных игроков, а не три-четыре.

- Йожеф Сабо сказал, что Цыганкову еще надо поиграть в "Динамо", а вот Миколенко можно уже куда-то и перейти. Вы как считаете?

- Я думаю, надо уходить всем футболистам, на которых есть спрос за рубежом. Потому что они здесь деградируют. Просто превращаются в такую ​​же посредственность как и остальные. Есть возможность - значит надо уходить. В хорошие клубы. Не в посредственные клубы, а в хорошие. Там они будут прибавлять.

- Есть какой-то выход из ситуации, чтобы "Динамо" вернулось на те позиции, которых ждут фанаты?

- Должны быть другие владельцы. И надо начинать все с нуля. С этими руководителями ничего не будет. Это мое мнение.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (5)
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таврия19752009 (симферополь)
21.07.2020 в 20:11
Судьи украли очки у Зари и подарили много Динамо.А не какое то стечение
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
21.07.2020 в 19:42
100 % Маркевич прав.
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+3
-3
Лекарь (село Дарница)
21.07.2020 в 19:36
Ну, пан Мирон, отчасти прав. Но вот что нам делать, если владелец много лет один и тот же? Прокуратура не хочет сажать сурков, как и беню, ахметку и многих иных "бизнесменов".
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+2
0
Alex.696 (Немирів)
21.07.2020 в 19:16
Япославському ти теж порадив Металіст курченку продати? Типу, новий власник, все з нуля? Дуже на те схоже.
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+5
-2
Alex.696 (Немирів)
21.07.2020 в 19:39
Перепрошую: ЯРославському.
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+3
-2


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