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Сарнавский взял 6 пенальти в сезоне и повторил один из старейших рекордов УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Богдан в этом деле действительно спец

Сарнавский взял 6 пенальти в сезоне и повторил один из старейших рекордов УПЛ
Новина українською

В завершившемся регулярном сезоне УПЛ вратарям 9 клубов 22 раза удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении пенальти.

По 1-й дуэли выиграли Георгий Бущан ("Динамо"), Евгений Гальчук, Рустам Худжамов (оба - "Мариуполь"), Герман Пеньков и Артем Кичак (оба - "Олимпик").

По 2 - Юрий Панькив ("Александрия"), Никита Шевченко ("Заря"), Олег Кудрик ("Карпаты") и Евгений Волынец ("Колос"), 3 - Евгений Паст ("Десна").

Ну а главным спецом по пенальти стал Богдан Сарнавский из "Львова", который 6 раз выходивший победителем из 11 пенальти в его ворота.

Тем самым он повторил один из старейших рекордов лиги, установленный в сезоне-1993/94 голкипером "Кривбасса" Валерием Воробьевым. В 5 случаях Сарнавский сам парировал удары с "точки", а еще в одном мяч пролетел мимо ворот.

Вратари, выигравшие наибольшее количество дуэлей при пенальти за сезон:

Сарнавский взял 6 пенальти в сезоне и повторил один из старейших рекордов УПЛ - изображение 1
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В статье: ФК Львов Богдан Сарнавский
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
21.07.2020 в 22:11
УМНИЦА!!! Специалист своего профиля! Учитесь...
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