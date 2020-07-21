Сарнавский взял 6 пенальти в сезоне и повторил один из старейших рекордов УПЛ

В завершившемся регулярном сезоне УПЛ вратарям 9 клубов 22 раза удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении пенальти.

По 1-й дуэли выиграли Георгий Бущан ("Динамо"), Евгений Гальчук, Рустам Худжамов (оба - "Мариуполь"), Герман Пеньков и Артем Кичак (оба - "Олимпик").

По 2 - Юрий Панькив ("Александрия"), Никита Шевченко ("Заря"), Олег Кудрик ("Карпаты") и Евгений Волынец ("Колос"), 3 - Евгений Паст ("Десна").

Ну а главным спецом по пенальти стал Богдан Сарнавский из "Львова", который 6 раз выходивший победителем из 11 пенальти в его ворота.

Тем самым он повторил один из старейших рекордов лиги, установленный в сезоне-1993/94 голкипером "Кривбасса" Валерием Воробьевым. В 5 случаях Сарнавский сам парировал удары с "точки", а еще в одном мяч пролетел мимо ворот.

Вратари, выигравшие наибольшее количество дуэлей при пенальти за сезон: