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Четыре украинца покинули ФК Львов
Контракты истекли у Антона Браткова, Сергея Люльки, Игоря Гончара и Владислава Приймака
По окончанию сезона четыре игроков покинули состав ФК "Львов".
У Антона Браткова, Сергея Люльки, Игоря Гончара и Владислава Приймака истекли сроки контракта. Клуб и игроки решили их не продолевать.
Антон Братков в нынешнем сезоне провел за львовян 30 матчей, Люлька сыграл 24 поединка, а Игорь Гончар и Владислав Приймак – по 23.
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Источник:ФК Львов
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