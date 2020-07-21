Четыре украинца покинули ФК Львов

По окончанию сезона четыре игроков покинули состав ФК "Львов".

У Антона Браткова, Сергея Люльки, Игоря Гончара и Владислава Приймака истекли сроки контракта. Клуб и игроки решили их не продолевать.

Антон Братков в нынешнем сезоне провел за львовян 30 матчей, Люлька сыграл 24 поединка, а Игорь Гончар и Владислав Приймак – по 23.