  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще два игрока покинули Карпаты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще два игрока покинули Карпаты

Премьер-лига
(1 голосов)

Туманное будущее зелено-белых

Еще два игрока покинули Карпаты
Новина українською

Львовские "Карпаты" расстались с двумя игроками.

Команду покинули защитник Андро Гиоргадзе и хавбек Алексей Хахлев.

Отметим, что грузинский легионер Гиоргадзе пришел в команду в зимнее трансферное окно и сыграл за "зелено-белых" 6 матчей.

В активе Алексея Хахлева - 3 матча в составе "Карпат" в Премьер-лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Алексей Хахлев Андро Гиоргадзе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Карпаты

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...