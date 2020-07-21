Премьер-лига
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Еще два игрока покинули Карпаты
Туманное будущее зелено-белых
Львовские "Карпаты" расстались с двумя игроками.
Команду покинули защитник Андро Гиоргадзе и хавбек Алексей Хахлев.
Отметим, что грузинский легионер Гиоргадзе пришел в команду в зимнее трансферное окно и сыграл за "зелено-белых" 6 матчей.
В активе Алексея Хахлева - 3 матча в составе "Карпат" в Премьер-лиге.
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Источник:ФК Карпаты
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