Еще два игрока покинули Карпаты

Львовские "Карпаты" расстались с двумя игроками.

Команду покинули защитник Андро Гиоргадзе и хавбек Алексей Хахлев.

Отметим, что грузинский легионер Гиоргадзе пришел в команду в зимнее трансферное окно и сыграл за "зелено-белых" 6 матчей.

В активе Алексея Хахлева - 3 матча в составе "Карпат" в Премьер-лиге.