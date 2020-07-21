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Скрипник: Побежать вперед, попасть в плен и стать четвертыми - мы бы расстроились

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал, почему не стал рисковать в матче с Десной

Скрипник: Побежать вперед, попасть в плен и стать четвертыми - мы бы расстроились
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, почему команда не стала рисковать в матче с "Десной" (1:1) и довольствовалась ничьей, и как следствие, третьим местом в чемпионате.

"Я слышал, что с трибуны кто-то говорил: "Колос" забил гол" или еще что-то. Но поверьте, когда находишься в такой игре, все такое напряженное. Мы сравняли счет, знаем, что наш оппонент очень сильный, им нужна только победа. Они начинают давить, длинные передачи, подбор.

И в это время кричать: "Бросайте все, побежали вперед"? Мне кажется, это было бы нечестно по отношению к этим ребятам, потому что они добывали результат, чтобы мы стали бронзовыми призерами. Если бы мы забили и выиграли, конечно, были бы счастливы.

Но никто не планирует, что во время игры ты слышишь и начинаешь рисковать. Если бы "Десне" не нужна была победа, конечно, мы рисковали бы. Но побежать вперед, попасть в плен и стать четвертыми – мы бы сейчас расстроились", – сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
21.07.2020 в 22:45
Лучше синица в руках, нежели журавль в небе.., хотя многие из болельщиков жаждали именно победы ЗАРИ. Хотя справедливости ради стоит признать, что хорошо, что именно ДИНАМО оказалось на втором месте. Клуб с традициями - которые пора подтверждать...
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