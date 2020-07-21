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Бурбас: Ни Скрипника, ни Реброва в Динамо не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас можно смело предлагать и обсуждать самые различные варианты

Бурбас: Ни Скрипника, ни Реброва в Динамо не будет
Новина українською

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас поделился своей инсайдерской информацией относительно возможного главного тренера "Динамо".

"Тех, кто ждет Скрипника и Реброва на тренерской скамье "Динамо", должен разочаровать. По моей информации, ни первого, ни второго в Киеве не будет. Причины разные, не только контрактные обязательства.

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Поэтому переключаемся на обсуждение других вариантов и запасаемся терпением. Хотя бы на несколько дней", – написал Бурбас в Твиттере.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Ребров Виктор Скрипник Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Игорь Бурбас
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Источник:
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Комментарии (2)
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oleg dynamo (львівська)
21.07.2020 в 22:37
хто б не прийшов гірше не буде,гірше нема куди
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тутти-10 (Сумська область)
21.07.2020 в 22:55
Так казали коли преЗЕдента вибирав "мудрий" український нарІд. А воно взяло і стало. Тому будемо надіятися все ж, що грошей вистачить на тренера, який покращить результати. P.S. Блохіна згадайте.
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