Бурбас: Ни Скрипника, ни Реброва в Динамо не будет

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас поделился своей инсайдерской информацией относительно возможного главного тренера "Динамо".

"Тех, кто ждет Скрипника и Реброва на тренерской скамье "Динамо", должен разочаровать. По моей информации, ни первого, ни второго в Киеве не будет. Причины разные, не только контрактные обязательства.

Поэтому переключаемся на обсуждение других вариантов и запасаемся терпением. Хотя бы на несколько дней", – написал Бурбас в Твиттере.