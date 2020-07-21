Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бурбас: Ни Скрипника, ни Реброва в Динамо не будет
Сейчас можно смело предлагать и обсуждать самые различные варианты
Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас поделился своей инсайдерской информацией относительно возможного главного тренера "Динамо".
"Тех, кто ждет Скрипника и Реброва на тренерской скамье "Динамо", должен разочаровать. По моей информации, ни первого, ни второго в Киеве не будет. Причины разные, не только контрактные обязательства.
Поэтому переключаемся на обсуждение других вариантов и запасаемся терпением. Хотя бы на несколько дней", – написал Бурбас в Твиттере.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Твиттер
Новости по теме
- 18:30 Украинские СМИ: Динамо не ведет переговоры с Ребровым. Суркис хочет пригласить иностранца
- 16:15 Украинские Рафаилов: Клаусулу по Скрипнику выполнить в полном объеме единоразово может только Шахтер
- 12:23 Украинские Я не боюсь возглавить Динамо. Скрипник ответил на вероятность назначения в киевский клуб
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg dynamo (львівська)
21.07.2020 в 22:37
Ответить
+1
0
тутти-10 (Сумська область)
21.07.2020 в 22:55
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...