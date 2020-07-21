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Вакуленко: Не хочется, чтобы Карпаты превратились в какие-то Карпаты-2 или Карпаты-3

Премьер-лига
(1 голосов)

На агонию львовского клуба больно смотреть

Вакуленко: Не хочется, чтобы Карпаты превратились в какие-то Карпаты-2 или Карпаты-3
Новина українською

Защитник Сергей Вакуленко, который в начале года покинул "Карпаты" и перебрался в Армению, где уже успел стать чемпионом страны, с грустью наблюдает за тем, что сейчас происходит с славным львовским клубом.

"Карпаты" - бренд. Львовские болельщики - очень классные. Обидно смотреть на то, как клуб разваливается. Я желаю им сохранить этот бренд. Не хочется, чтобы они превратились в какие-то "Карпаты-2" или "Карпаты-3". Должны жить только эти "Карпаты" - с этой эмблемой и болельщиками.

Помню как они играли с "ПСЖ", "Боруссией" Дортмунд и "Севильей" в еврокубках... Я им желаю только лучшего. Глядя на то, как развиваются события, тяжело предсказать дальнейшую ситуацию. Не думаю, что все будет хорошо. Я не вникал в ситуацию, но судя по комментариям и интервью, кажется, проблемы в клубе очень серьезные", - сказал Вакуленко.

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В статье: Карпаты (Львов) Сергей Вакуленко Арарат-Армения (Ереван)
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Источник:
ТК Футбол

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