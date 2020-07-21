Вакуленко: Не хочется, чтобы Карпаты превратились в какие-то Карпаты-2 или Карпаты-3

Защитник Сергей Вакуленко, который в начале года покинул "Карпаты" и перебрался в Армению, где уже успел стать чемпионом страны, с грустью наблюдает за тем, что сейчас происходит с славным львовским клубом.

"Карпаты" - бренд. Львовские болельщики - очень классные. Обидно смотреть на то, как клуб разваливается. Я желаю им сохранить этот бренд. Не хочется, чтобы они превратились в какие-то "Карпаты-2" или "Карпаты-3". Должны жить только эти "Карпаты" - с этой эмблемой и болельщиками.

Помню как они играли с "ПСЖ", "Боруссией" Дортмунд и "Севильей" в еврокубках... Я им желаю только лучшего. Глядя на то, как развиваются события, тяжело предсказать дальнейшую ситуацию. Не думаю, что все будет хорошо. Я не вникал в ситуацию, но судя по комментариям и интервью, кажется, проблемы в клубе очень серьезные", - сказал Вакуленко.