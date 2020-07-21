Определен лучший арбитр 32-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 32-го, последнего тура чемпионата Украины, лучшим эксперты признали арбитра матча "Заря" - "Десна" (1:1) Виталия Романова. Опытный рефери никого не удалил, пенальти не назначал, показал игрокам обеих команд восемь желтых карточек.