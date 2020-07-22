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Хомченовский: Формула успеха? В Заре не было ни одной крысы в команде
Формула успеха от хавбека луганчан
Хавбек "Зари" Дмитрий Хомченовский после матча с "Десной" (1:1) поделился формулой успеха команды в нынешнем сезоне.
"Мы стали одной семьей. И гуляли вместе, и после этих гулек выходили тоже вместе. Футбол тоже был составляющим в этом.
Но "Заря" стала семьей, поэтому мы все переживали. Кто играл, кто не играл. У нас не было ни одной крысы в команде. Это сыграло свою роль большую", – сказал Хомченовский.
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Источник:Футбольный формат
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