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Хомченовский: Формула успеха? В Заре не было ни одной крысы в команде

Премьер-лига
(1 голосов)

Формула успеха от хавбека луганчан

Хомченовский: Формула успеха? В Заре не было ни одной крысы в команде
Новина українською

Хавбек "Зари" Дмитрий Хомченовский после матча с "Десной" (1:1) поделился формулой успеха команды в нынешнем сезоне.

"Мы стали одной семьей. И гуляли вместе, и после этих гулек выходили тоже вместе. Футбол тоже был составляющим в этом.

Но "Заря" стала семьей, поэтому мы все переживали. Кто играл, кто не играл. У нас не было ни одной крысы в команде. Это сыграло свою роль большую", – сказал Хомченовский.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский
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