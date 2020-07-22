Богдан Михайличенко: Я еще не игрок Андерлехта, переговоры еще не закончились

Защитник "Зари" Богдан Михайличенко в эфире ТК "Футбол" рассказал о том, что его транфер в бельгийский "Андерлехт" еще находится на стадии переговоров.

"Я еще не игрок "Андерлехта", переговоры еще не закончились. Знали полгода назад, что интересуются команды из Бельгии, но не знал, какие именно.

Там хорошо играют украинцы, они хорошо говорят об этой стране. Там молодые футболисты играют в хороший футбол. Из этого чемпионата можно попасть в более сильный", – сказал Михайличенко.

Напомним, что 23-летний Михайличенко стал одним из лидеров "Зари". В этом сезоне провел в составе команды Скрипника 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт с луганчанами у Михайличенко - до 2023 года.