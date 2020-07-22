Хавбек Зари заявил о финансовых трудностях в клубе

Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кабаев подвел итоги сезона для команды, которая стала бронзовым призером УПЛ.

С нашей стороны игра получилась качественной. Конечно, есть куда расти. Мы довольны, что заняли третье место. Мы к этому шли весь год.

Конечно, хотелось второго места. Раньше даже не думали, что "Заря" может второе место занять. Была возможность даже в этом туре, могли забить. Но все равно остаюсь доволен этим результатом, потому что заняли третье место с нашими финансовыми трудностями. Мы рады, что будем играть в ЛЕ.