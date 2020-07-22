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Хавбек Зари заявил о финансовых трудностях в клубе

Премьер-лига
(2 голосов)

"Пора уже становиться лидером"

Хавбек Зари заявил о финансовых трудностях в клубе
Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кабаев подвел итоги сезона для команды, которая стала бронзовым призером УПЛ.

С нашей стороны игра получилась качественной. Конечно, есть куда расти. Мы довольны, что заняли третье место. Мы к этому шли весь год.

Конечно, хотелось второго места. Раньше даже не думали, что "Заря" может второе место занять. Была возможность даже в этом туре, могли забить. Но все равно остаюсь доволен этим результатом, потому что заняли третье место с нашими финансовыми трудностями. Мы рады, что будем играть в ЛЕ.

На игру Влада в сезоне 2019/2020, как признается он сам, повлияло много факторов.

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Новый тренер, новая тактика, новая позиция. Больше уверенности, немного другой подход. Не говорю, что Вернидуб плохой, а Скрипник - хороший. Просто разные схемы, требования. Я начал себя чувствовать более раскованно, несколько иные требования на поле.

Можно смотреть статистику по голам, ассистам. Я не боюсь делать ошибку, как раньше переживал за это. Пора уже становиться лидером, уже 24 года. Буду стараться дальше прогрессировать в следующем сезоне.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Виктор Скрипник УПЛ Владислав Кабаев
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