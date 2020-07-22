Валерий Поркуян: Настоящее Динамо мы видели в игре с Зарей на прошлой неделе

Легендарный в прошлом нападающий "Черноморца", киевского "Динамо", "Днепра" и сборной СССР поделился впечатлениями о финишировавшем чемпионате.

- Основная часть сезона-2019/20 в Премьер-лиге завершилась. Какие события в нем стали для вас самыми неожиданными или впечатляющими?

- За весь чемпионат таких назвать можно немало, - считает Поркуян. - Прежде всего, нельзя не вспомнить вынужденную паузу в нем. Пандемия в мире стала тем самым форс-мажором, который заставил всех нас не только жить по новым правилам, но и скучать без футбола. Ведь каким бы ни было количество интересных ретроспективных трансляций матчей многолетней давности по телевидению, а утолить голод болельщика по текущим событиям в футболе невозможно. Два месяца карантина, которые для всех поклонников любимой игры стали первым в жизни подобным испытанием, оказались на удивление сложными. Хорошо, что футбол постепенно вернулся и есть возможность опять им наслаждаться. Если же говорить о сугубо турнирных делах, то в нашем чемпионате поразил 23-очковый отрыв первой команды от второй. Такого еще не было никогда! И дело здесь не только в "Динамо", а в другом: одна команда (а я имею в виду донецкий "Шахтер") на своем примере показала, что остальные клубы еще должны провести много работы по совершенствованию и возвращения прежнего уровня.

Понятно, разочаровало "Динамо", которое с большим трудом лишь в последний момент сумело зацепиться за вторую, лигочемпионовскую строчку. В этом киевлянам помогла не только ничья во вчерашнем поединке луганской "Зари" и черниговской "Десны" в Запорожье, но и победа в ключевом матче с "Зарей" за тур до финиша. В нем наблюдалось именно то "Динамо", которое все привыкли видеть на протяжении многих лет. К категории неожиданностей добавил бы еще и снятие с соревнований львовских "Карпат". Сам факт, что украинский футбол потерял одного из самобытных коллективов с богатой историей и традициями, считаю просто вопиющим. Не позавидую львовским болельщикам, которые до последнего поддерживали родной клуб. Похоже, что не скоро теперь на их улицу снова придет праздник, ведь разрушить гораздо легче, чем построить. А вот что меня поразило, так это выступление "Зари". Приход на тренерский мостик Виктора Скрипника стал по-настоящему эффективным, заставив добавить игре луганчан новые краски. Поэтому полученная ими бронза - вполне закономерный и ожидаемый результат.

- Многие специалисты положительно отзываются о "Десне", которая до последнего тура сохраняла шансы на призовое место.

- Мне нравится содержательная игра команды Александра Рябоконя. Черниговцы исповедуют атакующий футбол, придерживаются игровой дисциплины. Именно поэтому они в нынешнем сезоне попали в первую шестерку и до последнего боролись за медали. Впрочем, и четвертое место "Десны" - достойный показатель. Наградой за отлично проведенный сезон станет дебют команды в еврокубковом турнире. Приятно, что тренерскому штабу черниговцев удалось создать боеспособный ансамбль, в котором в каждом звене достаточно квалифицированных и опытных футболистов. Думаю, что со временем кто-то и в сборную Украины может быть привлечен. Скажем, нападающий Филиппов - чем не кандидат? Парень демонстрирует стабильную и результативную игру, и в четвертой позиции "Десны" является его немалая заслуга.

- Вы, как уроженец Кировоградщины, вероятно, с особым вниманием следили за выступлениями представителя этой области в элите - "Александрией". Как его оценили?

- Понятно, что после третьего места александрийцев в сезоне-2018/19 нынешнее пятое может восприниматься достаточно сдержанно. Однако попадание команды Владимир Шаран в главную шестерку свидетельствует об определенной стабильности, а это для провинциального коллектива немало значит. Он, правда, мог бы выступить лучше, однако после карантина "Александрию" будто подменили. Четырехматчевая серия поражений, похоже, сильно повлияла на футболистов, и вычеркнула команду из претендентов на медали. Хотя вместе с тем отметил бы ее боевитость в поединках с призерами. На заключительном этапе чемпионата это проявилось особенно. И поэтому я уверен, что некоторые команды из областных центров были бы не против оказаться на месте "Александрии". Впрочем, для "горожан" еще не все потеряно - впереди у них плей-офф за право представлять Украину в Лиге Европы. Учитывая, что александрийцы в полуфинале будут принимать дома "Мариуполь", шансы у них есть.

- Что скажете о дебютанте Премьер-лиги - ковалевском "Колосе"?

- Его я назвал бы командой с характером. Руслану Костышину удалось сплотить коллектив, а зимнее усиление в лице опытных Петрова и Богданова не было лишним. Полезным оказалось и приглашение в "Колос" исландца Вильхамссона, который играл в моем "Черноморце". Правда, после того, как проиграв динамовцам и "горнякам" "Колос" попал в главную шестерку, ему пришлось выдержать серьезный удар в череде поражений. Но делать трагедии из этого никто не стал - и это абсолютно правильно. Ведь уже сам факт, что команда, которая всего несколько лет назад играла на любительском уровне, а по итогам первого этапа чемпионата пробилась в первую шестерку, заслуживает уважения. Как и отчаянная борьба с киевским "Динамо", в которой была одержана победа 2:0.

- Какая из команд второй шестерки произвела на вас хорошее впечатление?

- Если говорить о всей дистанции ​​чемпионата, то таковой является лишь "Днепр-1". В городе, в котором мне посчастливилось в течение нескольких лет играть под руководством Валерия Лобановского, футбол снова ожил. Команда Дмитрия Михайленко имеет свой почерк и радует уверенной игрой. Считаю, что на определенном этапе днепрянам просто не повезло, вот они и не пробились в первую шестерку. Во второй же они выглядели убедительнее других, что и доказали на втором этапе чемпионата. Неплохое впечатление произвели на меня еще два коллектива - полтавская "Ворскла" и "Львов". Вот только не на всей турнирной дистанции, а только во время работы в них Юрия Максимова и Егише Меликяна соответственно. "Ворскла" при Максимове заметно ожила, о чем и свидетельствует ее выход в финал Кубка Украины. Интересную игру демонстрировал во время работы Меликяна и "Львов", чего не скажешь об остальной части сезона.

- Вам, как бывшему нападающему, игра нынешних коллег по амплуа нравится?

- На протяжении последних лет десяти-пятнадцати проблема умелых форвардов стоит довольно остро не только в Украине, но и в мире. Когда-то их было достаточно, и бывало, что тренеру приходилось долго думать, кого поставить в стартовый состав в том или ином матче. Помню, как во время моей работы тренером-селекционером "Черноморца" в команде было аж семь нападающих - Беланов, Шарий, Финк, Горячев, Щербаков, Сахно и Тищенко! Львиная доля из них держала в напряжении оборону любой команды высшей лиги СССР. Теперь совсем другие времена. Дошло до того, что дефицит нападающих заставлял тренерский штаб "Динамо" нередко доверять место в атаке полузащитнику Вербичу. И у "Шахтера" в роли форварда довольно ограниченный выбор, вся нагрузка ложится на плечи Мораэса. Игра бразильского украинца производит хорошее впечатление, ведь он умеет не только оказаться в нужном месте в нужное время, но и забить мяч на любой вкус. Нравится также, как играет тот же Филиппов из "Десны" и Супряга из "Днепра-1". Если последний из них не уменьшит к себе требования и дальше, то может достичь определенных успехов.