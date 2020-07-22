Премьер-лига
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В Ворскле определились относительно отпуска
Основа команды ушла еще за несколько туров до конца УПЛ
Полтавская "Ворскла" в отпуске. Главная команда "бело-зеленых" будет отдыхать до 3-го августа.
После того команда соберется на подготовительные сборы.
Где именно они состоятся, сколько времени будут продолжаться и с кем полтавчане сыграют спарринги - в клубе пока не сообщают.
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Источник:Фейсбук-сторінка Ворскли
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