В Ворскле определились относительно отпуска

Полтавская "Ворскла" в отпуске. Главная команда "бело-зеленых" будет отдыхать до 3-го августа.

После того команда соберется на подготовительные сборы.

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Где именно они состоятся, сколько времени будут продолжаться и с кем полтавчане сыграют спарринги - в клубе пока не сообщают.