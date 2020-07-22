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В Ворскле определились относительно отпуска

Премьер-лига
(1 голосов)

Основа команды ушла еще за несколько туров до конца УПЛ

В Ворскле определились относительно отпуска
Новина українською

Полтавская "Ворскла" в отпуске. Главная команда "бело-зеленых" будет отдыхать до 3-го августа.

После того команда соберется на подготовительные сборы.

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Где именно они состоятся, сколько времени будут продолжаться и с кем полтавчане сыграют спарринги - в клубе пока не сообщают.

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ отпуск
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