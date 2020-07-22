Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер вернулся к тренировкам под руководством Северино. В лазарете 3 игрока
Без Луиша Каштру
Утром 22 июля "оранжево-черные" провели полуторачасовую тренировочную сессию на поле загородного комплекса "Святошин".
Тренировка состояла из разминки, квадрата и двусторонки на разных участках поля.
Команда почти в полном составе. После непродолжительного отпуска вернулись Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Додо, Алан Патрик и Тайсон, восстановился после травмы и работает в общей группе Виктор Коваленко.
Индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, Манор Соломон Исмаили.
Витор Северино, первый ассистент главного тренера:
Вернулись к тренировкам и работаем все вместе. Ближайшие две недели готовимся к "Вольфсбургу". Планируем провести два спарринга с максимум одним выходным между ними.
Напомним, второй поединок 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа в Киеве без зрителей. В первой встрече на поле соперника "горняки" одержали победу со счетом 2:1.