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Шахтер вернулся к тренировкам под руководством Северино. В лазарете 3 игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Без Луиша Каштру

Шахтер вернулся к тренировкам под руководством Северино. В лазарете 3 игрока
Новина українською

Утром 22 июля "оранжево-черные" провели полуторачасовую тренировочную сессию на поле загородного комплекса "Святошин".
Тренировка состояла из разминки, квадрата и двусторонки на разных участках поля.

Команда почти в полном составе. После непродолжительного отпуска вернулись Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Додо, Алан Патрик и Тайсон, восстановился после травмы и работает в общей группе Виктор Коваленко.

Индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, Манор Соломон Исмаили.

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Витор Северино, первый ассистент главного тренера:

Вернулись к тренировкам и работаем все вместе. Ближайшие две недели готовимся к "Вольфсбургу". Планируем провести два спарринга с максимум одним выходным между ними.

Напомним, второй поединок 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа в Киеве без зрителей. В первой встрече на поле соперника "горняки" одержали победу со счетом 2:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру Витор Северино
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Источник:
Шахтар

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