Маркевич: Карпат больше не будет. Это логическое завершение правления Дыминского

Известный украинский специалист и экс-тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился мнением о ситуации во львовском клубе.

- Можно сказать, что "Карпаты" завершили свое существование. Я, честно говоря, очень расстроен, как и все болельщики во Львове и люди, которые касаются футбола. Это логическое завершение правления Петра Петровича Дыминского, который руководил клубом в течение 20 лет. Так что тут ничего удивительного не произошло. Они шли к этому твердой походкой. Я думаю, команды "Карпаты" больше не будет.

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- Можно говорить, что "Карпаты" уже прекратили существование?

- Я думаю, что да. Они хотят обновить команду, назвать ее по-другому. Это комбинация Петра Петровича, и она всем понятна. Только дилетанты этого не понимают.