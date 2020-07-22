Левченко: Никаких перспектив. Суркис правильно поступил, уволив Михайличенко

Экс-хавбек сборной Украины, а нынче президент Профсоюза футболистов Нидерландов и ТВ-эксперт Евгений Левченко прокомментировал отставку с поста главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.

"На отставку Михайличенко повлияло не только поражение киевлян в последнем матче от "Колоса". У "Динамо" в последнее время была валидольная игра и перспектив ее улучшения видно не было вообще никаких. Поэтому других вариантов, кроме как отставки главного тренера, на мой взгляд, не было.

Как бы не критиковали Игоря Суркиса, но он правильно сделал, что дал тренерскому штабу Михайличенко завершить сезон. Если же "Динамо" хочет возрождаться и бороться в будущем за чемпионство, нужно было что-то менять и смена тренера выглядит закономерно. Не знаю всех внутренних факторов, но глобально нынешняя игра "Динамо" никому не нравилась, кроме отдельных матчей. Лично я не видел перспектив улучшения игры. В таких ситуациях либо тренер уходит сам, либо его "уходят".

У "Динамо" сезон провальный. И если менять главного тренера, то нужно менять многое в структуре клуба – селекцию и подход ко многим моментам в его управлении", - сказал Левченко.