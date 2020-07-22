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На плей-офф матчи УПЛ за Лигу Европы будут допущены болельщики
Заполняемость стадионов пока что составит не более 25%
На матчи плей-офф УПЛ за Лигу Европы будут допущены болельщики. Об этом по итогам рабочей встречи с главой Минздрава Максимом Степановым сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
На матчах будет допускаться заполненность стадионов на 25%. При этом болельщики будут обязаны соблюдать дистанцию и прочие меры карантинного режима.
В случае успешного проведения этих матчей и нормализации эпидемиологической ситуации в дальнейшем допустимую заполняемость могут увеличить до 50%.
Напомним, что матчи плей-офф УПЛ за Лигу Европы пройдут 25 и 29 июля. В полуфиналах "Колос" сыграет с "Днепром-1", а "Александрия" с "Мариуполем".