Кривошеенко: Проблема Динамо не в тренерах, а в игроках

Украинский футболист Иван Кривошеенко, который поиграл в 6 клубах чемпионата Украины в 2000-2016 годах, в эфире ТК "Футбол" дал свою оценку нынешнему неоднозначному сезону киевского "Динамо".

"Сейчас постоянно "Динамо" меняет тренеров. Но я думаю, что не в них дело, а в игроках. Там нет такого единого коллектива, его не чувствовалось на футбольном поле. Думаю, дело в этом", - сказал Кривошеенко.

Отметим, что Алексей Михайличенко, который недавно был отправлен в отставку, возглавил "Динамо" в августе прошлого года. Специалист сменил Александра Хацкевича, который не сумел вывести киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов.