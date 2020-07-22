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Кривошеенко: Проблема Динамо не в тренерах, а в игроках

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще одна точка зрения про кризис киевлян

Кривошеенко: Проблема Динамо не в тренерах, а в игроках
Новина українською

Украинский футболист Иван Кривошеенко, который поиграл в 6 клубах чемпионата Украины в 2000-2016 годах, в эфире ТК "Футбол" дал свою оценку нынешнему неоднозначному сезону киевского "Динамо".

"Сейчас постоянно "Динамо" меняет тренеров. Но я думаю, что не в них дело, а в игроках. Там нет такого единого коллектива, его не чувствовалось на футбольном поле. Думаю, дело в этом", - сказал Кривошеенко.

Отметим, что Алексей Михайличенко, который недавно был отправлен в отставку, возглавил "Динамо" в августе прошлого года. Специалист сменил Александра Хацкевича, который не сумел вывести киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов.

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В статье: Иван Кривошеенко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
22.07.2020 в 18:36
Реально существующие проблемы клуба Динамо нельзя делить на виновных и не виновных.К ним имеют отношение и игроки и тренерский штаб и администрация и тот кто всей этой бригадой владеет.
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