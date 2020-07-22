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Динамо - лидер сезона по показателю ожидаемых мячей, но забило на 11 голов меньше

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер же "перевыполнил план" на 14 голов

Динамо - лидер сезона по показателю ожидаемых мячей, но забило на 11 голов меньше
Новина українською

"Динамо" стало лидером нынешнего сезона УПЛ по показателю xG (числу ожидаемых голов), который был подсчитан на аналитической платформе Wyscout.

Так, показатель xG у "Динамо" за сезон составляет 75,83 (=76) мячей, но реально команда отметились 65 голами.

"Шахтер" по xG набрал 66,41 гол, но "горняки" в сезоне забили 80 мячей.

Топ-5 клубов УПЛ по ожидаемым голам:

1. "Динамо" – 75,83 голов (65 реально забитых мячей)

2. "Шахтер" – 66,41 (80)

3. "Заря" – 51,59 (50)

4. "Александрия" – 49,99 (49)

5. "Десна" – 47,47 (59)

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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