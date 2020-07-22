Премьер-лига
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Динамо - лидер сезона по показателю ожидаемых мячей, но забило на 11 голов меньше
Шахтер же "перевыполнил план" на 14 голов
"Динамо" стало лидером нынешнего сезона УПЛ по показателю xG (числу ожидаемых голов), который был подсчитан на аналитической платформе Wyscout.
Так, показатель xG у "Динамо" за сезон составляет 75,83 (=76) мячей, но реально команда отметились 65 голами.
"Шахтер" по xG набрал 66,41 гол, но "горняки" в сезоне забили 80 мячей.
Топ-5 клубов УПЛ по ожидаемым голам:
1. "Динамо" – 75,83 голов (65 реально забитых мячей)
2. "Шахтер" – 66,41 (80)
3. "Заря" – 51,59 (50)
4. "Александрия" – 49,99 (49)
5. "Десна" – 47,47 (59)
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Источник:Трибуна
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