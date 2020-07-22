Воробей: Тренеру нужен полный карт-бланш, а в Динамо его никогда нет

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей подвел итоги нынешнего сезона УПЛ и высказал свое мнение относительно отставки главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.

- Андрей, интрига в чемпионате-2019/2020 была как никогда, но только не за золотые медали. Это угнетает?

- Просто от "Динамо" многие ожидали немного другой игры и результата. "Шахтер", можно сказать, легко всех обыграл. Хотя борьбу за второе и третье место было интересно посмотреть, даже при пустых трибунах.

- В следующем сезоне кто-то сможет бросить вызов "Шахтеру"?

- Хочется, чтобы такое произошло. Это только добавит интереса чемпионата. Если "Заря" и "Десна" не потеряют своей горячности, поскольку не раз бывало, что после удачного сезона некоторые команды исчезали, луганчане и черниговцы могут попортить нервы "горнякам". "Динамо" я не вспоминаю, поскольку оно априори должно быть в этом соперничестве, это бренд отечественного футбола.

- Киевляне выиграли Суперкубкок Украины, Кубок, в котором они по ходу турнира обыграли "Шахтер", и, наконец, - в кармане путевка в квалификацию Лиги чемпионов. Разве можно такой сезон называть провальным?

- Мне кажется, что внутри клуба не все хорошо. У подопечных Алексея Михайличенко не было понятной игры. Проиграть 23 очков первому месту - это слишком. Причем в последних нескольких турах наставник "горняков" Луиш Каштру экспериментировал с составом. И в очных матчах чемпионата все четыре победы на счету "Шахтера".

- Тренерский штаб "Динамо" во главе с Алексеем Михайличенко ушел в отставку. Может вывести команду на более высокий уровень?

- Нужна молодая кровь. Те же Виктор Скрипник, Юрий Вернидуб или Сергей Ребров могли бы разбудить "Динамо". Если только будет понимание со стороны клубного руководства. Тренеру нужен полный карт-бланш, а его у динамовских наставников фактически никогда нет.