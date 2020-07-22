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Решение об исключении Карпат из УПЛ вступило в силу - клуб не подавал аппеляцию

Премьер-лига
(1 голосов)

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Решение об исключении Карпат из УПЛ вступило в силу - клуб не подавал аппеляцию
Новина українською

Сегодня, 22 июля, вступило в силу решение КДК УАФ от 9 июля об исключении "Карпат" из УПЛ за две подряд неявки на матчи календарного чемпионата.

Как сообщает КДК, львовяне не обжалование данное решение, которое, соответственно, сегодня вступило в юридическую силу.

Таким образом, львовский клуб официально исключен из Премьер-Лиги.

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В статье: Карпаты (Львов) КДК УАФ
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
22.07.2020 в 20:33
Все с начала начинать надо, с аматоров
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