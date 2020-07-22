Премьер-лига
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Решение об исключении Карпат из УПЛ вступило в силу - клуб не подавал аппеляцию
Теперь уже точно все
Сегодня, 22 июля, вступило в силу решение КДК УАФ от 9 июля об исключении "Карпат" из УПЛ за две подряд неявки на матчи календарного чемпионата.
Как сообщает КДК, львовяне не обжалование данное решение, которое, соответственно, сегодня вступило в юридическую силу.
Таким образом, львовский клуб официально исключен из Премьер-Лиги.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
22.07.2020 в 20:33
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