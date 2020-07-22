Решение об исключении Карпат из УПЛ вступило в силу - клуб не подавал аппеляцию

Сегодня, 22 июля, вступило в силу решение КДК УАФ от 9 июля об исключении "Карпат" из УПЛ за две подряд неявки на матчи календарного чемпионата.

Как сообщает КДК, львовяне не обжалование данное решение, которое, соответственно, сегодня вступило в юридическую силу.

Таким образом, львовский клуб официально исключен из Премьер-Лиги.