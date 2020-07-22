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Сабо: Алиеву и Милевскому нужно было обязательно выпить. Не могли люди

Премьер-лига
(1 голосов)

Йожеф Йожефович продолжает рассказывать интересные истории

Сабо: Алиеву и Милевскому нужно было обязательно выпить. Не могли люди
Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо продолжает делиться историями о не самых благополучных игроках киевского клуба, у которых были проблемы с алкоголем.

Вчера речь шла о Викторе Леоненко, а сегодня Йожеф Йожефович рассказал, как "боролся" с Александром Алиевым и Артемом Милевским.

- За что вы возненавидели Алиева?

– Нет такого слова, как возненавидел. Неправильно.

- Невзлюбили.

– Потому что он неправильно себя вел. И ведет. Алиев и Милевский – были, можно так сказать, таланты. У него получалось. И у Милевского своеобразный футбол. У Алиева хороший удар. Но опять-таки – пили.

- Сильно пили?

– Ну сильно. Дважды брал их на сборы. И дважды их отправлял. А последний раз: они должны были ехать в молодежную сборную или в Швецию, или еще куда-то. А мы на сборах в Португалии. Завтра утром они должны ехать. Вызываю такси, чтобы от нас ехать в Лиссабон в аэропорт.

Как всегда, в 11 часов вечера прохожу всех с администратором. Захожу в комнату, они уже ложатся спать. Утром встаем раньше всех, позавтракали. А Алиева и Милевского нет.

Я посылаю администратора: "Пойди посмотри, может, они не проснулись". Возвращается: "Они никуда не пойдут, они готовы". Говорю: "Как? Так я в 11 часов проверял". Они за ночь выпили все. Их разбудили, помыли и отправили на самолет. А там они прилетели, их тоже отправили в Киев.

Не могли люди. Им нужно обязательно выпить. Так нельзя в большом профессиональном футболе.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
Гордон

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Комментарии (1)
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Dnepr-75 (Днiпро)
22.07.2020 в 22:12
И выпить толком не давали,со своим футболом.
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