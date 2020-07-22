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Динамо – лидер УПЛ по количеству ударов по воротам, Шахтер – по проценту попаданий в створ
Время подбивать статистику
В завершившемся сезоне УПЛ "Динамо" нанесло больше всех ударов по воротам по данным Wyscout.
Киевляне били по воротам соперников 569 раз. При этом, в створ ворот пришло 37,1% ударов — это 4-й лучший результат в чемпионате.
Интересно, что "Шахтер" в сводной таблице по количеству ударов расположился на третьем месте, пропустив вперед "Эарю" (448 и 544 соответственно), зато "горняки" наиболее точно били по воротам — 43,5%.
Топ-5 клубов УПЛ по числу ударов по воротам:
1. "Динамо" — 569
2. "Заря" — 544
3. "Шахтер" — 448
4-5. "Олимпик" и "Десна" по— 406
Топ-5 клубов УПЛ по проценту попадания в створ:
1. "Шахтер" — 43,5%
2. "Львов" — 38%
3. "Днепр-1" — 37,9%
4. "Динамо" — 37,1%
5. "Десна" — 36,5%
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