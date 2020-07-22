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Славолюб Муслин претендует на должность главного тренера Динамо
Серб с большим опытом и уже работал в Украине
Известный в Украине по работе с донецким "Металлургом" сербский специалист Славолюб Муслин может возглавить киевское "Динамо".
Как сообщает сербское издание Direktno, 67-летний специалист находится в шорт-листе киевского клуба.
Как пишет источник, "Динамо" заинтересовалось тренером из-за его опыта и знания русского языка.
Напомним, что специалист возглавлял донецкий "Металлург" в 2004-2005 годах
Также работал в российских клубах - "Локомотиве", "Химках", "Краснодаре", а также в минском "Динамо", сборной Сербии.
Последним местом работы тренера был "Аль-Фейха" из Саудовской Аравии, который он покинул в 2019 году.