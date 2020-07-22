  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Славолюб Муслин претендует на должность главного тренера Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Славолюб Муслин претендует на должность главного тренера Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Серб с большим опытом и уже работал в Украине

Славолюб Муслин претендует на должность главного тренера Динамо
Новина українською

Известный в Украине по работе с донецким "Металлургом" сербский специалист Славолюб Муслин может возглавить киевское "Динамо".

Как сообщает сербское издание Direktno, 67-летний специалист находится в шорт-листе киевского клуба.

Как пишет источник, "Динамо" заинтересовалось тренером из-за его опыта и знания русского языка.

Напомним, что специалист возглавлял донецкий "Металлург" в 2004-2005 годах

Также работал в российских клубах - "Локомотиве", "Химках", "Краснодаре", а также в минском "Динамо", сборной Сербии.

Последним местом работы тренера был "Аль-Фейха" из Саудовской Аравии, который он покинул в 2019 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Славолюб Муслин Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Киев)
22.07.2020 в 22:26
Упаси Боже, єтот не для киевлян.
Ответить
0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
22.07.2020 в 22:25
Сербского старпера, можно, чтоб пробить дно и переводчик не нужен и денег много не надо, отличный вариант для Суркиса, хотели иностранца получите, можно было и молдаванина найти ещё дешевле было бы,тоже иностранцы нахр.
Ответить
+1
0
avatar
SatrapZP (Запорожье)
22.07.2020 в 22:18
Это уже shit-list.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
22.07.2020 в 22:00
Знание языка основной аргумент как желание сэкономить на переводчике)))??? Ну совсем бюджетный вариант, если это правда ...
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
22.07.2020 в 21:54
Все хуже и хуже варианты......
Ответить
+2
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
22.07.2020 в 21:46
Это уже не short list,а long list!)
Ответить
+1
0
команид (Киев)
22.07.2020 в 21:45
Значит ничего не поменяется, можно было никого не увольнять
Ответить
+3
0
Камонплей
22.07.2020 в 21:43
От халепа, не вгадав. була версія що кулсторія про таємничого, але відомого нам іноземця це намагання забрати в латишів і повернути в упл Кононова. Але схоже, що грошей не мало, а нема. І тому тренери за яких треба хоч щось платити не розглядаються. Доводиться порпатись на звалищі пенсіонерів. При чому пенсіонерів без особливих успіхів, вимог та амбіцій. Рамоса чи Спалетті не буде.
Ответить
+4
0
avatar
Инспектор ( )
22.07.2020 в 21:43
Главное большую зарплату не потребует.
Ответить
+1
-1
mikhail.aleksandrov (Одесса)
22.07.2020 в 21:33
Добре ,що не Муслім Магамаєв.
Ответить
+4
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
22.07.2020 в 21:32
Своей работой в Украине не впечатлил
Ответить
+3
0
Bravissimo (Erevan)
22.07.2020 в 21:30
Ниочем
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...