Славолюб Муслин претендует на должность главного тренера Динамо

Известный в Украине по работе с донецким "Металлургом" сербский специалист Славолюб Муслин может возглавить киевское "Динамо".

Как сообщает сербское издание Direktno, 67-летний специалист находится в шорт-листе киевского клуба.

Как пишет источник, "Динамо" заинтересовалось тренером из-за его опыта и знания русского языка.

Напомним, что специалист возглавлял донецкий "Металлург" в 2004-2005 годах

Также работал в российских клубах - "Локомотиве", "Химках", "Краснодаре", а также в минском "Динамо", сборной Сербии.

Последним местом работы тренера был "Аль-Фейха" из Саудовской Аравии, который он покинул в 2019 году.