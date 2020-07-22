Блохин: Михайличенко очень переживает, ведь он выполнил задачу, а его уволили

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин прокомментировал отставку Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевлян.

"Я считаю, что произошла не совсем справедливая отставка. Все-таки человек выполнил задачу – "Динамо" выиграло Кубок и заняло второе место. Не влезаю в кухню по игрокам и игре, но, на мой взгляд, если выполнена задача, которая ставилась перед тренером, он должен продолжать работать.

Сразу на следующий день после матча с "Колосом" созванивались, когда объявили о его отставке. Сейчас вот тоже разговаривали. Поддержал его. Конечно, он очень расстроенный, переживает, ведь человек выполнил задачу, а его уволили", - сказал Блохин.