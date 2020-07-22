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Блохин: Михайличенко очень переживает, ведь он выполнил задачу, а его уволили

Премьер-лига
(2 голосов)

Олег Владимирович считает, что отставка Алексея Михайличенко не совсем справедлива

Блохин: Михайличенко очень переживает, ведь он выполнил задачу, а его уволили
Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин прокомментировал отставку Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевлян.

"Я считаю, что произошла не совсем справедливая отставка. Все-таки человек выполнил задачу – "Динамо" выиграло Кубок и заняло второе место. Не влезаю в кухню по игрокам и игре, но, на мой взгляд, если выполнена задача, которая ставилась перед тренером, он должен продолжать работать.

Сразу на следующий день после матча с "Колосом" созванивались, когда объявили о его отставке. Сейчас вот тоже разговаривали. Поддержал его. Конечно, он очень расстроенный, переживает, ведь человек выполнил задачу, а его уволили", - сказал Блохин.

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В статье: Олег Блохин Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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Bravissimo (Erevan)
22.07.2020 в 22:27
Суркиса нужно в отставку
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0
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Пришта Литин (Киев)
22.07.2020 в 22:24
Олежик, вьі с Мих-ченко опозорились на всю Украину, опустив Динамо ниже плинтуса, так что иди хавай беляши и хряпни с лЬосиком вискарика.
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0
0
royalstas (Вінниця)
22.07.2020 в 22:24
Аж смішно, якщо не розуміє за що його звільнили нехай візьме умовну Олександрію і візьме нею бронзу. Але кажись з Михайличенко вона в топ 6 не зайде.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
22.07.2020 в 22:24
Иногда и достигнутый результат не в радость. В этом сезоне ни победа в Кубке, ни занятое в итоге второе место, меня, как болельщика, не порадовали. Хоть игра забывается, а результат остается, тем не менее. Нельзя забыть игру, которой нет.
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+1
0
Cerega15 (Kherson)
22.07.2020 в 22:10
Клуб разбитых динамовских сердец.
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0
0


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