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Блохин: Я бы согласился снова возглавить Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Олег Владимирович сейчас все сделал бы по-другому

Блохин: Я бы согласился снова возглавить Динамо
Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин ответил на вопрос о том, согласился ли бы он на должность главного тренера столичного клуба во второй раз в своей карьере.

"Если бы была такая возможность, наверное, да. Но в этот раз уже на 100 процентов сделал бы все по-другому. Вошел бы в "Динамо" с другим понятием, что надо делать.

Каждый, кто принимает такой клуб, как "Динамо", может сгореть и понимает это. И Михайличенко понимал, знал, куда идет. Киевское "Динамо" - это марка и каждый бы за честь принял поработать в таком клубе", - сказал Блохин.

Напомним, что Блохин работал с "Динамо" с сентября 2012 по апрель 2014 и был уволен за неудовлетворительные результаты.

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В статье: Олег Блохин Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Комментарии (14)
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Petrovich76 (Львов)
22.07.2020 в 23:52
Еси вдруг он откажется - я за ним.. Впринципе зарплата норм и делать ниче не надо.... Отбыл чуток, отмучался и отдыхай..
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0
0
VAO (Луганск)
22.07.2020 в 23:33
А кстати. Чего тянуть? Может суркис и будет тренером?))
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0
-2
мы за динамо (киев)
22.07.2020 в 23:31
та які питання. шоб блохін десь у чомусь мав сумніви? ще б чого. він і на поле під №11 може вийти. правда баварію ніяк вже не виграє. всьому свій час.
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0
0
VAO (Луганск)
22.07.2020 в 23:31
Блин.) новости про ДК такие смешные))
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0
-2
Камонплей
22.07.2020 в 23:29
В цьому ніхто не сумнівався, батя. І я нарешті повернусь з відпустки в мемних групах на своє законне місце серед провідних футбольних тактик поряд з тікітакою, гегенпресингом та бій-біжи.
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0
-1
ratio (Дн-жинск)
22.07.2020 в 23:29
Да че там. Даешь эксБББ триумвират трех Б - Блохин Буряк Бессонов
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0
-2
VAO (Луганск)
22.07.2020 в 23:30
Блохин будет тренировать нападение бессонов полузащиту а буряк защиту))))
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0
-2
VAO (Луганск)
22.07.2020 в 23:28
Я тоже согласен если что. 10 к баксов в месяц меня устроит. Хуже не будет)
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0
-2
VAO (Луганск)
22.07.2020 в 23:27
Да никто и не сомневается... Что хочешь. Другие не очень хотят..
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.07.2020 в 23:22
Каммон, плей
Ответить
0
-2
oda1979 (Запорожье)
22.07.2020 в 23:21
Интересный вариант! Суркис, задумайся.
Ответить
0
-2
alex 66 (Кременчуг)
22.07.2020 в 23:46
Куда??? лавочка, больница, инфаркт
Ответить
0
-1
Bravissimo (Erevan)
22.07.2020 в 23:05
Ну чё, будем разбираться...????
Ответить
0
-2
avatar
Инспектор ( )
22.07.2020 в 23:01
Пан Олег. Вы же не бедный человек, лучше берегите здоровье
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0
0


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