Блохин: Я бы согласился снова возглавить Динамо

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин ответил на вопрос о том, согласился ли бы он на должность главного тренера столичного клуба во второй раз в своей карьере.

"Если бы была такая возможность, наверное, да. Но в этот раз уже на 100 процентов сделал бы все по-другому. Вошел бы в "Динамо" с другим понятием, что надо делать.

Каждый, кто принимает такой клуб, как "Динамо", может сгореть и понимает это. И Михайличенко понимал, знал, куда идет. Киевское "Динамо" - это марка и каждый бы за честь принял поработать в таком клубе", - сказал Блохин.

Напомним, что Блохин работал с "Динамо" с сентября 2012 по апрель 2014 и был уволен за неудовлетворительные результаты.