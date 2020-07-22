Источник: Бьелица ждет предложения от Динамо

Известный хорватский специалист Ненад Бьелица был бы не против поработать с киевским "Динамо". Об этом сообщает "Футбол 24", ссылаясь на источники, близкие к тренеру.

Впрочем, о том, были ли контакты между сторонами пока что неизвестно. В то же время, по информации источника, специалист согласился бы на возможность побороться за титулы в Украине и играть в Лиге чемпионов.

Также стоит отметить, что Бьелица совсем недавно вел переговоры с "Фенербахче", однако турецкий клуб не смог удовлетворить финансовые запросы тренера. При этом в Хорватии СМИ пишут о том, что Бьелица отказал туркам как раз ожидая контактов с "Динамо".

Отметим, что последним местом работы 48-летнего специалиста было загребское "Динамо", которое он покинул в апреле.