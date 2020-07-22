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Источник: Бьелица ждет предложения от Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Говорят, что ради этого он даже отказал Фенербахче

Источник: Бьелица ждет предложения от Динамо
Новина українською

Известный хорватский специалист Ненад Бьелица был бы не против поработать с киевским "Динамо". Об этом сообщает "Футбол 24", ссылаясь на источники, близкие к тренеру.

Впрочем, о том, были ли контакты между сторонами пока что неизвестно. В то же время, по информации источника, специалист согласился бы на возможность побороться за титулы в Украине и играть в Лиге чемпионов.

Также стоит отметить, что Бьелица совсем недавно вел переговоры с "Фенербахче", однако турецкий клуб не смог удовлетворить финансовые запросы тренера. При этом в Хорватии СМИ пишут о том, что Бьелица отказал туркам как раз ожидая контактов с "Динамо".

Отметим, что последним местом работы 48-летнего специалиста было загребское "Динамо", которое он покинул в апреле.

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В статье: Динамо (Киев) Ненад Бьелица
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Источник:
football24

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Комментарии (4)
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Печник (Бабаи Харьковская об)
22.07.2020 в 23:57
Источник: Печник ждет предложения от Динамо......
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0
0
Пришта Литин (Киев)
22.07.2020 в 23:54
Хороший вариант для киевлян.
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+1
0
alex 66 (Кременчуг)
22.07.2020 в 23:51
Хм....как же они с Сурком найдут общий язык, если там в ДЗ с хозяином были траблы.?
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0
-2
мы за динамо (киев)
22.07.2020 в 23:48
цікавий варіант.
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+2
0


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