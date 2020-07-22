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Левченко: Одним Скрипником проблему Динамо не решить

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевский клуб нуждается в комплексном реформировании

Левченко: Одним Скрипником проблему Динамо не решить
Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины, а нынче президент Профсоюза футболистов Нидерландов и ТВ-эксперт Евгений Левченко прокомментировал возможное назначение наставника "Зари" Виктора Скрипника на должность главного тренера киевского "Динамо".

"Слышал, что у Игоря Суркиса была неформальная беседа с Виктором Скрипником. Если речь шла о должности главного тренера, то нынешний тренер "Зари" сейчас это один из лучших вариантов для "Динамо". Но надо, чтобы у него был карт-бланш. Если не менять структуру, то можно и тренеров менять дальше, как перчатки. Если не будет четкого плана и свободы действий у нового главного тренера в треугольнике президент – главный тренер – игроки, то ничего не получится. Можно вытянуть сезон за счет "физики", но потом и такой тренер, как Скрипник, тоже скрутится.

Футбол эволюционирует, оцифровывается, анализируется с помощью статистики и современных технологий. Мне кажется, в этом направлении "Динамо" тоже должно сделать шаг вперед. С лозунгами "за Родину", "за эмблему клуба" в современном футболе уже далеко не уедешь.

Скрипник современный специалист, играл как футболист в Германии, тренировал там. Он понимает наш менталитет и легионеров, которые приезжают в Украину. Но одним Скрипником проблему "Динамо" не решить, он не Мессия. Не стоит думать, что придет Скрипник и все поменяется. Концептуально изменения в "Динамо" должны быть более глубокие", - сказал Левченко.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Левченко Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 00:09
А.Єйхман реформировал бьі суркисню.
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