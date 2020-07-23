Блохин возмутился по поводу лидеров Динамо

Экс-наставник национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин раскритиковал современную команду "бело-синих" и оценил перспективы команды в борьбе за место в групповом турнире Лиги чемпионов.

Судя по прессе, "звезды" в "Динамо" есть. А на поле их не найти. Где опытные игроки? Почему они в такой важный момент не проявили себя? "Звезды" есть, а вытаскивать команду некому было!

Молодежь? Амбиции есть, а толку никакого. Ни один тренер не враг себе и не будет убирать из состава сильного футболиста.