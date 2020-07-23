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Блохин возмутился по поводу лидеров Динамо
Где они в важные моменты?
Экс-наставник национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин раскритиковал современную команду "бело-синих" и оценил перспективы команды в борьбе за место в групповом турнире Лиги чемпионов.
Судя по прессе, "звезды" в "Динамо" есть. А на поле их не найти. Где опытные игроки? Почему они в такой важный момент не проявили себя? "Звезды" есть, а вытаскивать команду некому было!
Молодежь? Амбиции есть, а толку никакого. Ни один тренер не враг себе и не будет убирать из состава сильного футболиста.
Лига чемпионов для "Динамо"? Это шанс заработать деньги. Трудно, когда несколько лет нет прибыли. Но для того, чтобы прорваться в группу, тоже нужно усиливаться.
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