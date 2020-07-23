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Блохин возмутился по поводу лидеров Динамо

Премьер-лига
(6 голосов)

Где они в важные моменты?

Блохин возмутился по поводу лидеров Динамо
Новина українською

Экс-наставник национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин раскритиковал современную команду "бело-синих" и оценил перспективы команды в борьбе за место в групповом турнире Лиги чемпионов.

Судя по прессе, "звезды" в "Динамо" есть. А на поле их не найти. Где опытные игроки? Почему они в такой важный момент не проявили себя? "Звезды" есть, а вытаскивать команду некому было!

Молодежь? Амбиции есть, а толку никакого. Ни один тренер не враг себе и не будет убирать из состава сильного футболиста.

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Лига чемпионов для "Динамо"? Это шанс заработать деньги. Трудно, когда несколько лет нет прибыли. Но для того, чтобы прорваться в группу, тоже нужно усиливаться.

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В статье: Олег Блохин Лига чемпионов Динамо (Киев) тренер
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 11:04
В этой части интервью с ним трудно не согласиться . Не вкладывая деньги , желание , кровь и пот в футбол, результата, и тех же денег, не добиться ...
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