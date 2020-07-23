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Луческу чартерным рейсом прибыл в Киев - СМИ

Премьер-лига
(4 голосов)

Что же скажут болельщики "Динамо", если он действительно возглавит команду?

Луческу чартерным рейсом прибыл в Киев - СМИ
Новина українською

Экс-наставник донецкого "Шахтера" (2004-2016 лет) 74-летний румынский специалист Мирча Луческу прилетел в Киев, сообщает Dynamo.kiev.ua.

В Украину он прибыл вчера вечером внеплановым чартерным рейсом Бухарест - Киев на частном самолете.

Читайте такжеОт Скрипника до Луческу: Цыганык назвал кандидатов на замену Михайличенко

По слухам, Луческу является кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо". Это подтверждает и тележурналист Игорь Бурбас в Твиттере.

Никакого Муслина, Бьелицы, Максимова даже близко не было в списках кандидатов. Отвлекающие имена, не больше. С самого начала "Динамо" было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго - отсутствие контрактных обязательств. Мистер действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Игорь Бурбас
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (94)
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СашаXM (Хмельницкий)
23.07.2020 в 12:25
бурбас такая псина на цепи у кротов шо ппц ))) оно вякает на всех и поливает а когда про кротов оно молчит в тряпочку!
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+1
-1
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таврия19752009 (симферополь)
23.07.2020 в 12:25
Какой нибудь Мороз подготовит Луческу деревянных дуболомов ,а Селюк подкинет негров.И Луческа может с ними влететь.Если у него в Зените не пошло то......
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+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.07.2020 в 12:10
У Шахтера скауты находили луческу таланты.а в Динамо будут Карбо и Кадири
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+1
0
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 12:08
Для дебилов, которые пишут, что Мирча-де выигрывал только за счет бабок, бразильцев и пр. Ну, во-первых - бюджет в Шахтере всегда был значительно меньше, в разы меньше, чем в ведущих западноевропейских клубах (я НЕ беру суперклубы типа Баварии, МЮ и пр.). Что не мешало Мирче воспитывать звезд мирового уровня и выиграть Кубок УЕФА. А во-вторых - Мирча еще совсем в молодом возрасте, не имея в команде ни одного бразильца, выходил с третьестепенной сборной Румынии на чемпионат Европы, где тогда играло всего 8 команд. Сборная СССР во главе с Лобановским тогда, кстати, пролетела мимо турнира. Хотя отборочная группа у нас была послабее, чем у румын.
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0
-2
Алекс1955 (Донецк)
23.07.2020 в 12:16
Насчет квалификации Луческу (как болельщик Шахтера) полностью согласен. Но в Зените, при всех его (Зенита) бабках у него не получилось. А с Динамо - масса вопросов: куда Динамо денет всех игроков, которые сейчас в составе, где Суркисы найдут бабки на новых бразильцев, как долго они готовы ждать, пока Луческу создаст команду и выдаст результат?
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+1
0
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 12:34
В Зените у него как раз очень хорошо получалось. Несмотря на то, что ушли почти все лидеры (Халк, Гарай, Витсель, основной вратарь), а Данни и Шатов большую часть сезона пропустили, Мирча поставил отличную игру из того, что было. Лидировал в чемпионате, в красивом стиле вышел из группы ЕК на весну Но тут ему дико не повезло - неожиданно заиграл Спартак, который до этого лет 15 не видел золота. И наверху приняли решение тянуть Спартак к золоту. А Мирча упирался, возмущался, критиковал совершенно упоротое судейство. Ну тогда на него вообще всех собак спустили и Зенит полностью загнобили в том сезоне. Тем не менее, по набранным очкам он был на уровне многих хороших сезонов. Вот когда на смену Луческу пришел на следующий год Манчини - тот полностью слил сезон, хотя и набрал человек 15 дорогостоящих новичков.
0
0
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 12:04
Буду очень смеяться. Хотя далеко не уверен, что у Мирчи что-то получится в этом болоте. И дело тут вовсе не в том, что он якобы (как написали ниже некоторые безмозглые кретины) - слабый тренер. Тренер он как раз очень сильный, такого уровня иностранного спеца у нас просто никогда не было. И не в недостатке денег у Суркиса. И даже не в дегенератах в клубе ВКДК и вокруг него, ненавидящих Мирчу. Дело тут совсем в другом - в возрасте. В 74 года уже очень трудно работать главным тренером. Организм может не потянуть. Все-таки сердечко-то не молодое. А работа - очень нервная. Так что я желаю Мирче всего самого наилучшего, но сомневаюсь, что в таком возрасте можно эффективно работать.
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
23.07.2020 в 12:14
Дурилка картонная, без бразил Луч никто. Качественный уровень игроков ДК несопоставим с шахтером времен Луча. Как и несопоставимы условия работы и финансовые возможности.
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+1
-1
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 12:35
Кретин. Поинтересуйся, кто вывел сборную Румынии в 1984 году на Чемпионат Европы, в восьмерку лучших. И где тогда была Сборная СССР под руководством Лобановского, например.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
23.07.2020 в 12:46
Дебилоид, Луч что, собирается тренировать сборную Украины?? Работа в клубе и в сборной совершенно разные вещи. Вон беляш вывел СБУ в 1/4 чемпионата мира, и?
0
0
alex.belogubko (одесса)
23.07.2020 в 12:01
не чего не получиться у Луческу в ДК нет бразильцев а приобритать их пройдёт много время а Суркису надо всё быстро и сразу --кроме ШД он больше не чего не показал --пустая затея на кого в ДК расчитывать 2-4 игрока и всё строить надо команду а это время
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+1
-4
Alex.696 (Немирів)
23.07.2020 в 12:09
Слухай, вивчи хоч одну мову, бо читати твої опуси неможливо, можна мозок скрутити.
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+1
0
Bravissimo (Erevan)
23.07.2020 в 11:52
Я же комментариях говорил ранее что Луческу
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0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
23.07.2020 в 11:49
ну кто там меня минусовал за Луческу?? Всем вам большой привет))
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+1
0
absurdlight (Kiev)
23.07.2020 в 11:49
Это какой-то прикол? Подтянуть может ещё Тимощука и Ракицкого в компанию?
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0
-2
absurdlight (Kiev)
23.07.2020 в 11:54
Ой, дураки же вы Суркисы. Думаете, что удивите Ахметова? Он только потешается.
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0
-2
royalstas (Вінниця)
23.07.2020 в 11:43
О май.... краще б Маркевича.
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0
-1
Trztrqtr (Украина)
23.07.2020 в 11:33
Проблема Луче в том что он за последние годы ничего не показал без игроков, которые значительно превосходят соперника в классе. Под него нужен большой бюджет, а этого не будет. Он то может быть согласен тренировать, это не его проблема, имея контракт. Проблемой это может стать для Суркиса когда ВНЕЗАПНО :) у Луческу станут все вокруг виноваты кроме него самого. Это говорю не столько я-сколько история.
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+4
-1
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 11:38
Какой бюджет, шахтер после луческу - самоокупаемый, в отличии от чёрной дыры - динама! Динамо при михайличенках и хацкевичах хоть мулярд сделай бюджет, всеодно с группы ле не смогут выйти)) Главное правильно все выстроить.
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+2
-3
avatar
armik (Киев)
23.07.2020 в 11:41
Дурачек, ушомонись!Шахтер за год платит 500 миллионов гривень налогов, а не 30 тысяч, как дырка.Теперь прикинь реальный бюджет команды, засунь язык в задницу и не воняй тут.
0
-4
Trztrqtr (Украина)
23.07.2020 в 11:44
Бюджет на покупку игроков. Ну не Сидорчуками ж он будет идти к новым вершинам? То что Шахтер научился продавать не означает что у них маленький бюджет, разберись с элементарными вещами для начала. Выстраивать, не имея игроков-что ты строить собрался? И не заблуждайся в том что 74 летний дедушка, обвиняющий всех вокруг,которого гнали с последних мест работы, будет сильно пэрэйматься глубокими реформами в ДК.
+2
-1
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 11:58
А сидорчук, соль, данец, всякие вербичи, и другие третьесортные за спасибо играют? Не Лучше эти деньги в 1-2 нормальных игроков вложить, а не в дерево?
+1
-1
Алекс1955 (Донецк)
23.07.2020 в 12:26
Для, armik (Киев) 23.07.2020 в 11:41а одно другому не противоречит, если ты много зарабатываешь, платишь много налогов, и можешь много тратить. Если ты потратил меньше чем заработал- ты самоокупаемый. А если ты зарплату футболистам платишь через офшор, а в стране показываешь у них зарплату на уровне прожиточного минимума, то ты и платишь налогов "30 тысяч". И тоже считаешься самоокупаемым.
0
0
Trztrqtr (Украина)
23.07.2020 в 12:07
Нормальных на уровне кого? Нормальные игроки, которые что-то из себя представляют, будут стоить большие деньги-никакой Соль там и близко не мелькал. Если брать ноунеймов, то нужно создавать мощный трансферный отдел, а не то что сейчам-условные Шаблии и прочие. Суркис не будет работать с теми кого плохо знает-пример Красникова это наглядно показал.
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+1
0
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 11:31
5 лет динамо проср*ло на всяких недотренеров - хацкевичей и михайличенков. Опустились до того, что со слабой группы ЛЕ не может выйти! Так что я обрадуюсь, если придет тренер победитель кубка уефа, несколько раз выходивший с группы ЛЧ, игравший в полуфинале ЛЕ не так давно! Так что школоло не разбирающееся в футболе, не нойте! Это лучший вариант из всех возможных вытянуть динамо з Жо*ы!
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+3
-2
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
23.07.2020 в 11:27
Это будет большим плюсом для ДК. Есть лишь один нюанс - когда Луч был в ШД на трансферном рынке можно было покупать недорогих молодых талантов, сейчас эту "лавочку" прикрыли и требуют со старта бешеные деньги, как за Тете к примеру. Как с этим вопросом справится Суркис, такой будет и результат. И ещё один минус - украинцам станет тяжелее попасть в состав.
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+4
-1
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armik (Киев)
23.07.2020 в 11:29
Лишь бы еврейцы типо Шепелева попадали и это главное
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0
-1
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 11:33
Хватит 1-2 игроков в центр поля, чтобы вели игру, например Джулиано.
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
23.07.2020 в 11:23
Интересно на пресухе его представят как мистер или как циган)))))???
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+1
-4
avatar
Металлист Харьков
23.07.2020 в 11:25
Васей представят из Козливки !!! )))
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+2
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
23.07.2020 в 11:26
Я не согласен это дно физручить))
0
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
23.07.2020 в 11:26
Я не согласен это дно физручить))
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
23.07.2020 в 11:34
Говорят, ты Вася ты 74-летнюю из соседнего подьезда Надежду Петровну физрючишь...
+1
-1
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 11:20
Как по мне это лучший вариант сейчас, луческу разбирается в нашем футболе, сейчас он на авторитете заставит бегать и выкладываться, а не ползать по полю многих недосвесд динамо, плюс леднев и тымчик усилят состав, плюс взять в центр поля 1-2 нормальных бразильцев аля Джулиано, чтобы они вели игру в центре поля. И я думаю будет реальный шанс пробиться в группу ЛЧ в этот раз.
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+2
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
23.07.2020 в 11:47
Ну от є зараз в Динамо Красніков, який в Металіст дешевих бразильців шукав. Сильно він поміг? Найшов 1-2 Джуліанів?
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+1
-1
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 12:16
Кто знает? Может, и нашел. Как проверить? За последние годы разве мало было в Динамо перспективных игроков, которые ничего не показали в команде? А потом нормально играли в других клубах. Кстати, тот же Жулиано у Луческу играл намного ярче, чем в Днепре.
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
23.07.2020 в 11:17
Не ну стабильно 2 место этот жух может давать
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0
-2
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armik (Киев)
23.07.2020 в 11:17
Хирня это. Луческу нужно очень много денег для покупки нескольких сотен бибизян, с которых потом можно будет обучить 15-20 приматов игре в футбол.
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+2
-4
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Металлист Харьков
23.07.2020 в 11:23
Из - за таких как ты арийцев - и не хотят играть в Киеве бразильцы (((
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+3
-4
viajador (ФК Потіївка)
23.07.2020 в 11:14
Жодна з кандидатур не виходить з тренду ментальності кишенькових злодіїв сукісів - мусліни, лучески, динамоветерани. Ну буде ще в УПЛ друга альтернативна збірна дарувань з Бразилії.
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+1
-3
Старый Олигарх (Tel Aviv )
23.07.2020 в 11:14
Луч исповедуют абсолютно другой футбол, стили динамо и Шахтёра кардинально отличались , а теперь сурок положит на всю историю, дин.сердца и что главное на футбольные школы всех возрастов, которые были заточены под определенную систему!! Видать все достало, веры нет и зависть к лучшей команде страны перевесила!!! Смелый поступок , для этого нужны яйца!!!! А по поводу получиться или нет, то я даже и не сомневаюсь!! У Луческу были качественные бразилы, но всё таки ноунэймы, из которых он потом уже сделал звёзд!! Так что все коменты на тему дорогие игроки, столько денег нет как у Ахметова( кстати в ТаТоТаке уже показали что дырка за все это время потратила на трансферы чуть меньше всего лишь чем Ахметов, просто результат другой), федерация куплена, ни что иное чем попытка оправдаться за многолетнюю импотенцию!!!!Если Мистер будет тренировать динамо, скорее всего буду болеть и за них тоже!! Их тогда можно будет назвать Шахтёр 2 !!!!!!
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+4
-3
Старый Олигарх (Tel Aviv )
23.07.2020 в 11:13
Но если это действительно правда , то это будет означать только одно - полная и безоговорочная капитуляция всей системы динамо!!!!!!!!!!! Которую я с высоко поднятой головой конечно же приму!
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+4
-1
Старый Олигарх (Tel Aviv )
23.07.2020 в 11:10
Я как болельщик Шахтёра, скажу вам честно этому рад
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+3
-3
avatar
Evgenariys (Чернигов)
23.07.2020 в 11:09
фу, а без цыган нельзя?
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+3
-3
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 12:20
О, расово чистые чуркодупы уже негодуют.
Ответить
0
-1
Русланбай (Рівне)
23.07.2020 в 11:08
Шановні форумчани. Якщо цю новину підтвердив сам ....бурбас !!! то це вск фейк. ( і це добре , навіщо нам старий циган який скоро здохне ) То не журналіст а обмазана лайном повія. Це так убогі жартують над простими вболівальними. Дивлячись як ті взбудуражилися . Читають ваші коменти ЗА і ржуть над вами.
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+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 11:13
Вам??? А он в Вирус собрался??? Там новый проект от Хохлова??? Неожиданно...
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+1
-4
Русланбай (Рівне)
23.07.2020 в 11:40
Так я з 13-ти років за ДИНАМО КИЇВ. З 17-ти з Рівного до Києва на матчі їзджу. Зараз мені 39. Бачив як видатні матчі так і провали .
+2
-1
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 12:21
Этот нацистский поц тут кажется даже модератором раньше был :)). (хотя могу путать с челом с похожим ником)
0
-2
avatar
Инспектор ( )
23.07.2020 в 11:07
Когда Луческу пришел в Шахтер ему было 58 лет!, у него было время выстроить систему. А сейчас он просто старик, который очень любит деньги
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+3
-2
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 11:11
Синит - третьесортное расистское недоразумение, где главная свесда - цюпа, аля наш селезнев)) Там и гвардиолла ничем не помог бы) А сборная - это другая история, одна игра в месяц..
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0
-1
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 12:22
При чем здесь деньги? Он просто очень любит футбол, вот и не может сидеть без дела.
Ответить
0
0
bimbobo (Lviv)
23.07.2020 в 11:06
Не нойте, хуже не будет, в Луческу авторитет и опыт, он быстро отсеет всяких сидорчуков, а молодых заставит выкладываться. Или вы хотите демяненка или лужного?
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+1
-3
v.grischuk (Винница)
23.07.2020 в 11:02
Круто))) только после Шахты Луч не сильно себя проявил....... Но это интересно, как минимум))))
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+1
-2
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usovvictor (Kharkov)
23.07.2020 в 10:57
...кстати, если случится неисповедимое, Луческо соберет команду в надлежащий вид хотя бы, опыт есть опыт, тем более, кто как не он созидал игру Шахтера, ..."аж от зубов отскакивает" и кто не знает лучше изьяны тактики основного противника, ...Суркис хорошо понимает, не можем сами, столкнем лбами других, в этом он профи....
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0
-2
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Металлист Харьков
23.07.2020 в 11:01
Хацкевич тоже нашёл ключик против Шахтёра ! Но это ему не помогло ! Есть ещё и другие команды , которые забирают очки !
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0
-2
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usovvictor (Kharkov)
23.07.2020 в 11:03
...если бы был "ключик", был бы и "замочек", только отмычкой в виде Луческо...
0
-2
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simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 10:54
Суркис проиграл ДК в карты Ахметову???))Теперь Ахметов будет сам с собой разыгрывать чемпионство в честной борьбе )))))... ??? Никаких нервов не хватит , люди ждут Новость , а тут одни желтки ))))
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+4
-2
Prach13 (Дрогобич)
23.07.2020 в 11:05
Як що ти вважаэш що Луческу йде за грошами то ти помиляэшся! Я часто критикував Суркiса,але зараз я йому аплодую!Луческу захоче доказали до вiн був номер один в Шахтарi!Менi вже цiкаво як все буде,до того ж Луческу без пiдсилення складу не йшов би в Динамо.
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0
-3
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simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 11:22
Где это ты такое прочёл от меня про деньги ?? Проиграл в карты и никаких денег ))))... за деньгами хотел бы прийти Блохин, но не судьба ...
0
0
Dardolis (Первомайск)
23.07.2020 в 10:50
Оба тренера Шахты так и играли на наработках Луча... Фонсека пришел, начал менять под себя, не получилось и вернулся к полной копии Луча...Для ДК это лучший вариант, может хоть какую-то интригу в чемпионате увидим. А то что Шахту тренировал сколько лет...Ну и что? Он наемный рабочий, где платят, там и тренирует. Он не с молодости о Шахте мечтал, какие тут обиды фанов Шахты могут быть?
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+3
-6
avatar
Металлист Харьков
23.07.2020 в 10:54
Никто про обиды не говорит ! Мирча - это просто тормоз Динамо будет ! Неужели непонятно ? Нужен тренер с головой ! Никто ж зла не желает Динамо ! Такой убогий чемпионат с одним чемпионом никому неинтересен !
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+4
-8
Dardolis (Первомайск)
23.07.2020 в 10:58
Тормоз? А предыдущие тренеры тогда кто? Задняя передача? Ребров бы ещё подошёл, но пожалейте единственного украинского тренера, который начинает хоть какой-то авторитет в Европе получать. Ребровым сейчас интересуются, вернётся в это ДК и все, будет в Украине без повышения окончательно. Он из-за этого и не вернулся.
+3
-4
avatar
Металлист Харьков
23.07.2020 в 11:05
Dardolis (Первомайск) - Про предыдущих я вообще промолчу ! Но хотелось чтоб в Динамо кто то более авторитетный пришёл !
0
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
23.07.2020 в 10:47
..."пути господни неисповедимы"... Ведь стал Маркевич у Днепра, так почему Луческо не может. Тем более с суммой могут договорится, т.к. Луческо понимает слова "лебединной песни", другое дело пределы суммы легионеров, - там да, интересы столкнутся, но главное запрос Суркиса, "На сколько" продвигать Динамо - здесь и там. Ну а если что, - кофе и поговорить...
Ответить
0
-4
FC Energy (Новая Каховка)
23.07.2020 в 10:42
Ну это сюр какой-то. Что может дать дед в 74? Ну на пару лет его хватит, за это время систему не построить
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+4
-4
avatar
simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 10:57
Не вариант, но лучше , чем Беляш/Буряк...
Ответить
+1
0
DROP D (Винница)
23.07.2020 в 10:42
Не хотелось бы верить Бурбасу... Это конечно лучше чем Льосик, но, провал в Зените и на посту сб.Турции, намекают, что возможно Мистеру уже пора отдыхать от футбола Да и у Суркиса нету столько денег на бразил. Да и селекция у Динамо, не самая лучшая
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+4
-3
Astor Astor (Одесса)
23.07.2020 в 12:26
Не было в Зените никакого "провала", вранье это все. Он там создал очень приличную команду из того, что было под рукой. При том, что поуходили все лидеры, включая Халка, Витселя, Гарая. А что он занял только 3-е место - так это потому, что в тот год всем миром тащили за уши Спартак к золотым медалям. А Мирча - единственный, кто упирался. Вот ему и создали обструкцию на общегосударственном уровне.
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
23.07.2020 в 10:42
Пропал дом... (с)
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+2
-1
avatar
Металлист Харьков
23.07.2020 в 10:45
Аха - хааааа !!!Если вы женщина , оставайтесь в шляпе !!!
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
23.07.2020 в 10:38
Схема изначально не рабочая. Денег у сурка на бразил нет. В Любых других условиях Луч работать не в состоянии.
Ответить
+6
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
23.07.2020 в 10:33
Ну блін, у Суркіса немає грошей, щоб задовольнити апетити Містера щодо бразильців! А з українцями Містер не дуже любить працювати - доведено Бєліком, Воробйом, Гладким, Кобіним, Пуканичем і іншими, чиї кар'єри він зламав... Може він у Києві з Палкіним перемовини проведе?))
Ответить
+6
-2
avatar
ascent (Луксор)
23.07.2020 в 10:33
Не знаю "Что же скажут болельщики Динамо?", а вот фанаты схамелионят как обычно
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Виктор 2209 (Мехико)
23.07.2020 в 10:31
Осталось еще Ахметову с Палкиным прийти и Януковича поставить гендиректором
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Металлист Харьков
23.07.2020 в 10:32
И Тимощука не забыть !
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Металлист Харьков
23.07.2020 в 10:28
Луческу - это два шага назад (((( Он мог что то сделать с подбором очень хороших бразильцев , которых у Динамо никогда не будет ! Денег у Суркисов столько нет ! Маркевич легко его обыгрывал , потому что тренерской мыслью там не пахнет (((
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-3
LUCIANO (DNEPR)
23.07.2020 в 10:26
ВАУ! Кто-то действительно этому верит? Кто-то думает, что МИСТЕР, которого ИСТИННЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ (фанаты) гнобили , унижали, оскорбляли ВСЕ ВРЕМЯ его нахождения на посту главного тренера ШАХТЕРА, не иначе как "ЦЫГАНОМ" не называли, может , а "фанаты" -могут, переступить через себя? Или что, полная безысходность у ДК все-таки наступила? КРАНТЫ всему и вся, в том числе и принципиальности, как говорила Манька-облигация:"Да чихать я хотела..." Хотя о чем это я? Футбол это же = политика, так? А что было год назад? А год назад одного политика, лидера страны, из-за невысокого роста, "кое-кто" называл: "карлик", "гном"...но ведь это до тех пор, пока у нас, украинцев, самих у руля стал, мягко выражаясь, "...человек еще меньшего роста"..И что видим- полная тишина риторики в этом направлении...Такая уж у нас "принципиальность". когда НАДО , тогда - тишина..., как буд то ничего и не было негативного...
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usovvictor (Kharkov)
23.07.2020 в 10:49
...времена Карл другие, ...другие....
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Камонплей
23.07.2020 в 11:26
вам кучу лет а до сих пор не поняли. его не из-за роста так называли, называют и будут называть (не только в Украине, но и в РФ и по всему миру). а из-за того что он закомплексованный сумасшедший старый людоед.
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Bush_Dima (Чернігів)
23.07.2020 в 10:24
Ого! Це краще ніж попередні два тренери, але нічого маштабно він не змінить (хочу помилитись) - після Шахтара в нього нічого не виходило.
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alktus (Хмельницкий)
23.07.2020 в 10:23
Если это случится, это будет ППЦ. Тода точно у Игоря крыша поехала.
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simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 10:22
Смешно... ))) это покруче Мораеса в ШД. Разрыв сознания и пуканов... следующим взрывом будет приход в ДК Ракицкого ))))...Не верю!!!!
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dimetradze (Кременчуг)
23.07.2020 в 10:20
Бурбас это=желтая пресса.его инсайды выеденного яйца не стоят..к тому же прошахтерский,новость не более чем потроллить Суркиса
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0
0
Dem555-85 (Мариуполь)
23.07.2020 в 10:19
Мирча говорил, что Шахтёр - его команда. Думаю поможет) Динамо даже кубок за 7 место не получит, потому как разделения на группы не будет)
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0
alexfc (Киев)
23.07.2020 в 10:18
Как говорится. Еще Срну. И Палкина ген.диром по совестительству)
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-1
leviol (Івано-Франківськ)
23.07.2020 в 10:17
Та ну... Вже краще динамівське серце... Це капєц. Плачу
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+4
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oda1979 (Запорожье)
23.07.2020 в 10:16
Браво федерация!
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0
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_Hell_Cat_ (Днепр)
23.07.2020 в 10:14
Оппа)....невероятно если это случится)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
23.07.2020 в 10:09
Я живу в какой-то параллельной вселенной?)) Боюсь ошибиться, но мне кажется это будет очередной провал Суркиса. Все нужно делать вовремя. Луческу нужно время чтобы изменить систему ДК к чертям. Но у самого Луческу времени не так много чисто физиологически, 74 -это уже не так просто, даже если ты при деньгах. Да и конфликтов со старой гвардией не избежать. Но это лучше чем "динамовские сердца" 100%. Хоть какой-то шанс на системный подход.
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Zapp Brannigan (Київ)
23.07.2020 в 10:35
Не бачу логіки... Сурок не продовжив контракт з Ребровим, бо не дав гроші на кількох гравців, а Містер ж вимагатиме скупити половину Бразилії!
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
23.07.2020 в 10:43
Суркис не поверил Сереже, а сейчас видит к чему это привело. Ему надоело тратить бабки он просто решил пойти по стопам ШД и вывести клуб в окупаемость. Вероятно Ребров предлагал сделать что-то подобное, но нужно было повыгонять половину игроков. Ну и кто такой был Ребров, это сейчас он уже кто-то, а тогда просто мальчик которому дали порулить. Луческу же свою профпригодность доказал, правда давно и в других фин. условиях.
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Zapp Brannigan (Київ)
23.07.2020 в 10:51
Я маю на увазі, що у Сурка тоді не знайшлося грошей на 2-3 гравців, то де в нього бабки будуть на задоволення апетитів Містера??? Тим більше, по Привату суд Суркіси програли і Ігор не раз казав, що у нього немає таких грошей, як у ШД... В цій ситуації, навпаки, логічніше і дешевше хтось типу Скрипника чи Максимова - щоб вижимати максимум із того складу, який є...
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Serega1111 (Киев)
23.07.2020 в 10:02
Вот это интересный поворот. Но все-равно не верится...
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