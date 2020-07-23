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Луческу чартерным рейсом прибыл в Киев - СМИ
Что же скажут болельщики "Динамо", если он действительно возглавит команду?
Экс-наставник донецкого "Шахтера" (2004-2016 лет) 74-летний румынский специалист Мирча Луческу прилетел в Киев, сообщает Dynamo.kiev.ua.
В Украину он прибыл вчера вечером внеплановым чартерным рейсом Бухарест - Киев на частном самолете.
По слухам, Луческу является кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо". Это подтверждает и тележурналист Игорь Бурбас в Твиттере.
Никакого Муслина, Бьелицы, Максимова даже близко не было в списках кандидатов. Отвлекающие имена, не больше. С самого начала "Динамо" было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго - отсутствие контрактных обязательств. Мистер действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе.