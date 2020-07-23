Луческу чартерным рейсом прибыл в Киев - СМИ

Луч исповедуют абсолютно другой футбол, стили динамо и Шахтёра кардинально отличались , а теперь сурок положит на всю историю, дин.сердца и что главное на футбольные школы всех возрастов, которые были заточены под определенную систему!! Видать все достало, веры нет и зависть к лучшей команде страны перевесила!!! Смелый поступок , для этого нужны яйца!!!! А по поводу получиться или нет, то я даже и не сомневаюсь!! У Луческу были качественные бразилы, но всё таки ноунэймы, из которых он потом уже сделал звёзд!! Так что все коменты на тему дорогие игроки, столько денег нет как у Ахметова( кстати в ТаТоТаке уже показали что дырка за все это время потратила на трансферы чуть меньше всего лишь чем Ахметов, просто результат другой), федерация куплена, ни что иное чем попытка оправдаться за многолетнюю импотенцию!!!!Если Мистер будет тренировать динамо, скорее всего буду болеть и за них тоже!! Их тогда можно будет назвать Шахтёр 2 !!!!!!