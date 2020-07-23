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Почему не серебро? Скрипник подытожил сезон и ответил на вопрос об игре с Десной

Премьер-лига
(6 голосов)

В последнем туре УПЛ

Почему не серебро? Скрипник подытожил сезон и ответил на вопрос об игре с Десной
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги сезона 2019/2020 для луганчан.

- Хорошо то, что хорошо заканчивается. У нас появилось другое видение футбола. Была внедрена новая тактика. Очень важно, чтобы ребята в это поверили и начали играть в футбол, который дает результат. Да, кому-то из болельщиков может что-то не нравиться. Но всегда есть куда стремиться.

Мы рады, что завоевали третье место, и, соответственно, право выступления в групповом этапе Лиги Европы. Это изначально была наша главная цель. Цели этой мы достигли и очень счастливы.

Кроме того, можем быть горды тем, что весь сезон играли далеко не последнюю роль в чемпионате, отбирали очки у лидеров. Тем не менее, есть свои нюансы, которые можно улучшать.

Срывов у нас, как таковых, не было. Но возникали, скажем так, моменты, когда мы были недовольны собой. Еще раз говорю: хорошо то, что заканчивается хорошо. Третье место мы заслужили.

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Я удивляюсь некоторым высказываниям о том, что "Заря" не взяла серебро. В последнем туре мы играли против команды, которая ставила те же задачи, что и мы. "Десна" играла на победу. Мы сначала вообще проигрывали. Затем сравняли счет. Да, могли бежать сломя голову вперед, зная, что кто-то проигрывает в параллельном матче. А потом пропустить на последних секундах и остаться четвертыми. А потом все бы сказали: почему вы бежали вперед, зачем оно вам надо было? Теперь вы вообще ни с чем. Поверьте, так все и было бы.

Так что, ребята, иногда невозможно все предусмотреть. Если бы "Десна" была немотивированная или бы нам было нужно только побеждать, конечно, мы бы лезли на рожон, рисковали и бежали вперед. Но в этой игре играли по счету. Да, никто не верил, но "Динамо" проиграло. Еще раз говорю: на это смотреть в течение игры нам было прежде.

- Когда сменился гендиректор клуба, многие скептики прогнозировали нам провал. А в итоге чуть до серебра дело не дошло.

- Поддерживаю ваши слова. Да, действительно. Все так и произошло. Несмотря ни на что, мы преодолели все трудности и доказали всем, что мы - команда. Впереди еще много ярких матчей и новых побед.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов) УПЛ
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Зоря

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Комментарии (5)
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Алекс-666 (Запорожье)
23.07.2020 в 12:24
Тымчик и Леднев не могли играть на победу (им бы в случае успеха яйки оторвали). Ещё двое уходят в др клубы, им кагбэ пох. Вшестером лететь в атаку?))
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0
0
alex.belogubko (одесса)
23.07.2020 в 12:06
всё они знали что ДК проигрывает просто слили игру --там что то не чисто
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+1
0
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Evgenariys (Чернигов)
23.07.2020 в 11:06
фк ссыкуны
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+1
-3
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simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 11:10
Ссыкуны не ссыкуны, но оказались выше нас в таблице... а нам аукнулись поражения от той же Зари , Львова и Колоса с Александрией...
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+5
0
centerback
23.07.2020 в 12:25
Комментарий здорового человека
0
0


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