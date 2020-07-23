Вратарь Десны видит, что роковыми для команды в борьбе за медали стали два матча

Последняя преграда на пути к воротам северян, кипер Евгений Паст, подытожил успешное и драматическое завершение сезона 2019/20 годов для "Десны".

- Евгений, понятно, что об этом просто говорить, и все же: чего не хватило черниговцам для получения медалей?

- Непросто было пережить ничью в Запорожье: такой шанс, и потеряли его в конце турнира ...Мы играли на победу, просто в чем-то повезло.

- Что произошло в домашней игре с "Александрией"? Ретроспективно видится, что тот проигрыш и стал роковым...

- Я бы сказал, роковыми стали два матча - также с "Шахтером". Просто, повторюсь, не повезло: по сути, нам залетело все, что прилетало в створ ворот. А у той же "Александрии" - три момента и три гола. Иногда такое случается. Удача отвернулась от команды в самый ответственный момент.