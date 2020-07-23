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Вратарь Десны видит, что роковыми для команды в борьбе за медали стали два матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Удача отвернулась

Вратарь Десны видит, что роковыми для команды в борьбе за медали стали два матча
Новина українською

Последняя преграда на пути к воротам северян, кипер Евгений Паст, подытожил успешное и драматическое завершение сезона 2019/20 годов для "Десны".

- Евгений, понятно, что об этом просто говорить, и все же: чего не хватило черниговцам для получения медалей?

- Непросто было пережить ничью в Запорожье: такой шанс, и потеряли его в конце турнира ...Мы играли на победу, просто в чем-то повезло.

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- Что произошло в домашней игре с "Александрией"? Ретроспективно видится, что тот проигрыш и стал роковым...

- Я бы сказал, роковыми стали два матча - также с "Шахтером". Просто, повторюсь, не повезло: по сути, нам залетело все, что прилетало в створ ворот. А у той же "Александрии" - три момента и три гола. Иногда такое случается. Удача отвернулась от команды в самый ответственный момент.

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В статье: Евгений Паст Десна (Чернигов)
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Источник:
Десна

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 12:06
К голкиперу практически нет претензий по чемпионату. Евгений один из лучших игроков не только Десны, но и всей УПЛ... Жаль не было запаса очков с осени. Потеря в матчах с Днепром, Колосом и Львовом это те несколько очков, которых и не хватило для счастья...
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