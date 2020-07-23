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Игорь Суркис вел переговоры с Луческу в прошлом году - СМИ
И задолго до этого
Президент "Динамо" Игорь Суркис видит у Мирчи Луческу нового тренера для главной команды уже давно.
Как информирует румынское издание DigiSport, еще в прошлом году в августе у Луческу были переговоры с президентом киевского клуба.
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Общались они на тему тренерской должности и до этого.
Однако все предыдущие разы Луческу отказывал, поскольку не видел клубного проекта, который бы ему понравился.
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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
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Bravissimo (Erevan)
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usovvictor (Kharkov)
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филанкрот (donetsk)
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Zapp Brannigan (Київ)
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DROP D (Винница)
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таврия19752009 (симферополь)
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