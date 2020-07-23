Игорь Суркис вел переговоры с Луческу в прошлом году - СМИ

Президент "Динамо" Игорь Суркис видит у Мирчи Луческу нового тренера для главной команды уже давно.

Как информирует румынское издание DigiSport, еще в прошлом году в августе у Луческу были переговоры с президентом киевского клуба.

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Общались они на тему тренерской должности и до этого.

Однако все предыдущие разы Луческу отказывал, поскольку не видел клубного проекта, который бы ему понравился.