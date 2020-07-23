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Игорь Суркис вел переговоры с Луческу в прошлом году - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

И задолго до этого

Игорь Суркис вел переговоры с Луческу в прошлом году - СМИ
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис видит у Мирчи Луческу нового тренера для главной команды уже давно.

Как информирует румынское издание DigiSport, еще в прошлом году в августе у Луческу были переговоры с президентом киевского клуба.

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Общались они на тему тренерской должности и до этого.

Однако все предыдущие разы Луческу отказывал, поскольку не видел клубного проекта, который бы ему понравился.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
23.07.2020 в 12:45
у Суркиса не чего не получиться просто румын приехал зароботать пару копеек --скучно ему сидеть дома не кто не приглашает
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0
-1
Bravissimo (Erevan)
23.07.2020 в 12:44
Если у Луческу в кратчайшие сроки все получится то Динамо с большой долей вероятности выйдет в групповой этап Лиги Чемпионов, и возможно выход даже с группи. Тренер в любом случае ТОП
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
23.07.2020 в 12:39
,..клуб встал перед дилеммой - "а что дальше?". Почему Шахтер может (оставим пока финансы в стороне), а Динамо нет (в плане структуры и организации). Поэтому Суркис ищет варианты решения, некоторые могут быть и ортодоксальными. Ну он молодец, что ищет, ...даже самые невероятные (если конечно это поиск проблемы), ...если косметика и это устраивает, то тоже одно из решении. Главное то вопрос перерос себя в значимости и увеличивается на будущий сезон. Из 2-х дорог надо решать, 3-й не дано...
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+1
0
филанкрот (donetsk)
23.07.2020 в 12:47
треба спочатку усунути з Диннамо всіх Суркісів
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
23.07.2020 в 12:09
Луческу відмовляв, оскільки не бачив проекту, який би йому сподобався. Я так розумію, йому подобається проект, де багато-багато бразильців? Так хіба Суркіс зараз здатен запропонувати такий проект і задовольнити трансферні апетити Містера?
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+1
-1
DROP D (Винница)
23.07.2020 в 12:21
Можливо вже і Суркіс побачив, що розраховувати на Андрієвських і Шєпєлєвих важко. І хоче змінити цей проект. Будувати як робив Луческу в Шахтарі
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
23.07.2020 в 12:26
У Шахтера скауты находили луческу таланты.а в Динамо будут Карбо и Кадири
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0
0
DROP D (Винница)
23.07.2020 в 12:28
Кадири был нормальным игроком до перехода в ДК. И на первых выходах в составе, он хорошо играл на опорнике. Цепкий, агрессивный. А то что тренера ничего не могут с ним сделать, то это не проблема КадириСоля тоже брали как забивающего
+2
0


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